Ford выйдет на рынок электромобилей

Производитель автомобилей Ford Motor Co. планирует реорганизовать бизнес в Европе и к 2030 году практически полностью перейти на производство электромобилей.

Одним из первых шагов в рамках трансформации будут инвестиции в размере $1 млрд в немецкий завод, который начнет производить электромобили через два года. К середине 2026 года Ford планирует предложить заряжаемые гибридные или полностью электрические модели автомобилей в каждой категории своей линейки.

К 2030 году все модели пассажирских автомобилей Ford будут полностью работать на электричестве. Менее крупное, но стратегически важное подразделение коммерческих автомобилей продолжит продавать некоторые фургоны и грузовики на традиционных видах топлива.

"Потребители все больше хотят, чтобы мы перешли на производство электромобилей", - сказал президент Ford Europe Стюарт Роули в интервью агентству Bloomberg. "Наши клиенты очень ориентированы на устойчивое потребление и хотят, чтобы бренды и компании, с которыми они работали, вместе с ними двигались в этом направлении", - отметил он.

Инвестиции Ford позволят модернизировать 90-летний завод в немецком Кельне, который является одним из крупнейших производственных комплексов в Европе. На текущий момент на заводе производятся автомобили Fiesta. Компания продолжит выпуск этой модели параллельно с новыми электромобилями в течение некоторого времени.

Источник: Интерфакс-Запад