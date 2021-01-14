Белорусам пора готовиться к подорожанию автомобилей

Такое мнение в интервью «Директору» высказал заместитель председателя правления Автомобильной ассоциации БАА Сергей ВАРИВОДА.

- В 2020-м «черные лебеди» прилетали в белорусскую экономику буквально стаями. Поэтому консенсус-прогноз «умеренный рост» для автодилеров очень быстро сменился суровой реальностью - глубоким спадом на авторынке.

Пандемия и общественно-политические потрясения не только обвалили доходы покупателей и взвинтили процентные ставки, но и оказали существенное давление на стоимость автомобилей. Как их ни крути, а все «нашемарки» Евразийского союза имеют чрезвычайно высокую долю импорта в цене, и каждая девальвация - что российского рубля, что белорусского - с небольшой временной инерцией толкает цены вверх.

После панического всплеска продаж в марте рынок легковых автомобилей падает. Совокупный рынок (т.е. импорт по всем каналам плюс местное производство) снизится в текущем году примерно на 15 %. При этом продажи официальных дилеров составят около 48 тыс. новых автомобилей, что на 20% ниже уровня 2019 г. Зато можно порадоваться успехам местного автопроизводителя. СЗАО «БелДжи» с маркой Geely не только прирастет в объемах не менее чем на 30%, но и с долей рынка в 20% сделает серьезную заявку на первенство в будущем году. Пока они вторые, а лидер прежний - Lada.

Усилиями властей преуспели отдельные граждане, воспользовавшиеся таможенными льготами по Указу №140. Видимо, падение доходов и прочие напасти в меньшей степени затронули льготников - инвалидов I и II группы и членов многодетных семей, что позволило им увеличить ввоз автомобилей на льготных условиях растаможки на 80%. И это при закрытых для частных поездок границах! При этом, по моим расчетам, Минфину все равно не удастся собрать плановые 200 млн руб. от реализации в текущем году данного Указа.

Теперь о будущем. Пока очевидны лишь тенденции. На фоне нерешенных в экономике проблем и повышения ставок утилизационного сбора на автомобили как в Беларуси, так и в России на удачу в 2021-м могут рассчитывать лишь «перекупы» (если не отменят Указ №140), да дилерская сеть Geely. Дилерам-импортерам надо готовиться к дальнейшему сжатию рынка на 10-20%, а всем нам - к подорожанию легковых автомобилей.

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