Рынок лизинга. От ажиотажного спроса – к депрессии

В Беларуси с апреля наблюдается снижение объемов лизинговых операций.Но есть компании, продолжающие эффективно работать. Как им это удается?

Сергей ШИМАНОВИЧ, руководитель Ассоциации лизингодателей Беларуси:

- О том, как нынешняя ситуация отразилась на лизинговом рынке страны, можно будет судить по данным II квартала. Мы получим их от регулятора в июле. Сейчас у нас имеются только данные по I кварталу, и он не уступает аналогичному периоду прошлого года, а в чем-то даже превосходит. Так, например, общая сумма заключенных договоров лизинга за I квартал 2020 г. составила около 930 млн бел. руб., в то время как за I квартал 2019 г. этот показатель равнялся 716 млн бел. руб.

Однако стоит понимать, что первые кризисные явления пришлись именно на конец этого отчетного периода. Кроме того, в I квартале мы наблюдали ажиотажный спрос на предметы лизинга, так как из-за снижения курса белорусского рубля лизингополучатели более активно стремились приобрести различное имущество в лизинг.

Сейчас же мы видим, что некоторые лизинговые организации либо приостановили свою деятельность, либо так или иначе ее переформатировали с учетом текущей ситуации. В связи с этим имеет место общее снижение объема лизинговых операций и количества заключаемых договоров. Скорее всего, в ближайшей перспективе эта тенденция продолжится.

Вряд ли с большой долей вероятности сейчас кто-либо может сказать, сколько времени продлятся эти негативные процессы. Все будет зависеть от того, насколько быстро будут решены или, по крайней мере, в достаточной мере локализованы проблемы, связанные с пандемией коронавируса, и насколько быстро будет идти восстановление мировой экономики. После сдачи отчетности лизинговыми организациями за II квартал, можно будет дать точные данные о положении дел в лизинговой отрасли.

Антон АНДРЕНКО, директор ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»:

- У нашего предприятия несколько иная бизнес-концепция, чем у большинства компаний, работающих на рынке лизинговых услуг. Мы придерживаемся ее уже много лет, и сегодня она помогает нам эффективно и спокойно работать.

Во-первых, - и это главное - основной объем финансирования нашей деятельности осуществляется за счет облигационных займов. Это в большинстве своем «длинные» деньги, и стоимость их обслуживания ниже, чем банковских кредитов. Благодаря этому мы сегодня можем идти навстречу нашим клиентам и в ряде случаев реструктуризировать их платежи.

Конечно, сейчас у многих предприятий - проблемы. И это не только рестораны или фитнес-центры, но и компании, работающие в относительно «благополучных» отраслях, столкнувшиеся с неплатежами контрагентов или снижением спроса на товары и услуги. И если мы видим, что они адекватно реагируют на ситуацию, имеют перспективные планы по восстановлению денежных потоков, то стараемся их поддержать.

Во-вторых, стараемся избегать больших и рискованных сделок, даже если условия кажутся очень интересными. Наши стандартные сделки - 3-10 тыс. долл., реже - 15-50 тыс., а 100 тыс. - это вообще для нас очень крупная сделка, которая предусматривает скрупулезное изучение клиента. Такой подход позволяет снижать риски для бизнеса в целом и обеспечивать его устойчивость в условиях кризисов, которых на нашей памяти было уже несколько.

Что касается нового бизнеса, то сейчас на рынке сложилась интересная ситуация. Мы отмечаем, что спрос не только не упал, но даже несколько вырос. На рынке есть хорошие, вполне платежеспособные клиенты, в том числе с валютной выручкой. Мы связываем это с ужесточением политики банков в сфере кредитования, а также с тем, что некоторые лизинговые компании испытывают проблемы с финансированием. То есть имеет место переток клиентов, поэтому мы не только не свернули деятельность по новым сделкам, но и расширяем свой портфель. В ближайшее время разместим очередные выпуски наших рублевых и валютных облигаций с очень привлекательными условиями. Уверены, что они вызовут интерес у инвесторов, учитывая репутацию нашей компании, высокую ликвидность предметов лизинга, которые мы приобретаем, и хорошую обеспеченность наших договоров.

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