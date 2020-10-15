«Невозможно быть «в шоколаде», если кризис в стране будет усугубляться»…

Сергей ШИМАНОВИЧ, директор Ассоциации лизингодателей Беларуси, рассказал, как пандемия COVID и проблемы с ликвидностью сказались на работе лизинговых компаний.

- По данным отчета о деятельности лизинговых компаний, результаты двух кварталов 2020 г. по сравнению с таким же периодом 2019-го практически одинаковы. Активность и спрос лизингополучателей остались на таком же уровне, пандемия и все происходящие в республике политические события пока на лизинговой отрасли не отразились. Возможно, это произойдет в дальнейшем, то есть будет отложенное влияние - увидим по итогам III и IV кварталов текущего года.

Объемы финансирования физлиц в этом году - не хуже, чем в прошлом, но произошла небольшая трансформация. В 2019-м в потребительский лизинг больше брали предметы лизинга из категории «иные» - холодильники, телевизоры, телефоны… В 2020-м, особенно во II квартале, финансирование физических лиц со стороны банков значительно снизилось. И этот неудовлетворенный спрос был «закрыт» лизинговыми компаниями - выросли показатели лизинга автомобилей и недвижимости для физлиц.

Лизинговое сообщество до сих пор волнует ситуация с двумя нашими организациями - ООО «Активлизинг» и ООО «Приват Лизинг». Обе компании - члены Ассоциации лизингодателей, работали на рынке открыто и порядочно, без каких-либо нарушений. Не могу сказать, что к ним ранее были претензии в плане законности осуществления лизинговой деятельности. То, что соответствующие структуры предприняли определенные действия в отношении руководителей этих компаний, кажется мне неправильным. Оба руководителя - люди порядочные и не заслуживают той меры пресечения, которая к ним применена. Мы не можем судить об обоснованности предъявляемых к ним претензий, но, как мне кажется, проводить расследование можно было бы и не прибегая к таким крайним мерам как ограничение свободы.

Кроме того, деятельность указанных организаций также была во многом ограничена. Ничто не мешает расследовать действия должностных лиц, не создавая таких проблем для компаний в плане осуществления ими хозяйственной деятельности, которые практически парализуют ведение активных операций на рынке. Надеюсь, что ограничения для этих компаний будут сняты и они смогут вернуться к нормальному функционированию.

Внутри белорусской банковской системы есть проблемы с ликвидностью, но для лизинговой отрасли Беларуси характерно значительное присутствие иностранного капитала - российского, прибалтийского, австрийского и прочих. Это позволяет отрасли не зависеть полностью от внутреннего финансирования и быть достаточно устойчивой к возможным экономическим и политическим колебаниям. Думаю, мы справимся с проблемами, даже если они будут усугубляться. Хотя очевидно, что невозможно оставаться «в шоколаде», если вокруг будет усугубляться кризис, что несомненно приведет в конечном итоге к снижению потребности у лизингополучателей к инвестициям, в том числе и посредством лизинга.

Диана КАЛЕНИК

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