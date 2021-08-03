Вводится регулирование цен на технику для госпрограмм

Согласно постановлению Совмина №434 от 28 июля 2021 г., рентабельность при поставке такой продукции не должна превышать 15%.

Речь идет о введении регулирования цен на некоторые виды техники, которую производят белорусские предприятия, а потом поставляют в рамках государственных программ. Речь идет о довольно широком ассортименте, включающем: легковые автомобили, автобусы, электробусы, троллейбусы, самосвалы, тракторы, косилки, жатки, сеялки, самосвалы, лесозаготовительная техника, некоторые виды экскаваторов и т.д.

Согласно постановлению для всей этой техники, если она поставляется на цели реализации госпрограмм, устанавливается «предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на продукцию, указанную в приложении, в размере 15 процентов».

Очевидно, правительство решило несколько снизить издержки проектов, финансируемых, в том числе, за казенный счет. Как известно, в 2021-2025 гг. в Беларуси планируется реализовать 35 государственных программ в различных сферах - от экономики, до здравоохранения и образования.

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