Госструктуры массово переходят на закупки из одного источника

За 2020 год под разными предлогами доля таких закупок выросла с 50 до 75%

Согласно статистике МАРТ по результатам процедур государственных закупок за 2020 г. в Беларуси было заключено договоров на общую сумму свыше 6,3 млрд рублей. Причем, основную долю в стоимостном выражении (75,47%) составили договоры, заключенные по результатам закупок из одного источника. Для сравнения: в 2019 г. доля таких закупок составляла 50,75%. Стоимость заключенных в 2020 г. договоров по результатам проведения открытых конкурсов уменьшилась с 16,38% до менее чем 1%!

Самой распространенной мотивировкой в пользу перехода на процедуру закупки из одного источника госструктуры называют пандемию коронавируса. Еще один аргумент - желание сэкономить на проведении конкурсных процедур. То, что в результате тендеров снижение цены может оказаться значительно большим, в расчет часто не принимается.

Между тем, закупки из одного источника - плохой выбор для страны не только потому, что это ограничивает прозрачность, конкуренцию и объективно в перспективе ведет к росту цен. Чаще всего, в ходе такой процедуры выбор делается в пользу государственного поставщика. Последний пример - госзакупки товаров для проведения полевых работ. В соответствии с постановлением Совета Министров от 23 марта 2021 года №160, они в этом году будут осуществляться с применением процедуры закупки из одного источника.

И этот источник в документе указан совершенно определенно: поставщиком азотных удобрений определено ОАО «Гродно Азот», фосфорных удобрений - ОАО «Гомельский химический завод», калийных - ОАО «Беларуськалий», комплексных азотно-фосфорно-калийных удобрений - «Беларуськалий» и Гомельский химический завод, а известняковой (доломитовой) муки - ОАО «Доломит».

Практика показывает, что в ходе открытых и гласных процедур госзакупок, чаще всего, тендеры выигрывают негосударственные поставщики. Так, согласно данным МАРТ, в прошлом году доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме договоров, заключенных по результатам конкурсных процедур, составила: по итогам электронных аукционов - 64,24%, по результатам запросов ценовых предложений - 82,29%, по итогам открытых конкурсов - 71,8%.

Сведения о государственных закупках за 2020 г. (источник - МАРТ).

Вид процедуры государственной закупки Заключенные договора, млн руб. Доля в общем объеме закупок, % 2020 2019 Электронный аукцион 1 365,35 21,59 30,01 Процедура запроса ценовых предложений 74,55 1,18 1,54 Открытый конкурс 49,19 0,78 16,38 Процедура закупки из одного источника 4 773,25 75,47 50,75 Биржевые торги 62,39 0,99 1,31

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