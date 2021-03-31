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Госструктуры массово переходят на закупки из одного источника

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За 2020 год под разными предлогами доля таких закупок выросла с 50 до 75%

 2021.03.31 Госзакупки

Согласно статистике МАРТ по результатам процедур государственных закупок за 2020 г. в Беларуси было заключено договоров на общую сумму свыше 6,3 млрд рублей. Причем, основную долю в стоимостном выражении (75,47%) составили договоры, заключенные по результатам закупок из одного источника. Для сравнения: в 2019 г. доля таких закупок составляла 50,75%. Стоимость заключенных в 2020 г. договоров по результатам проведения открытых конкурсов уменьшилась с 16,38% до менее чем 1%!

 

Самой распространенной мотивировкой в пользу перехода на процедуру закупки из одного источника госструктуры называют пандемию коронавируса. Еще один аргумент - желание сэкономить на проведении конкурсных процедур. То, что в результате тендеров снижение цены может оказаться значительно большим, в расчет часто не принимается.

 

Между тем, закупки из одного источника - плохой выбор для страны не только потому, что это ограничивает прозрачность, конкуренцию и объективно в перспективе ведет к росту цен. Чаще всего, в ходе такой процедуры выбор делается в пользу государственного поставщика. Последний пример - госзакупки товаров для проведения полевых работ. В соответствии с постановлением Совета Министров от 23 марта 2021 года №160, они в этом году будут осуществляться с применением процедуры закупки из одного источника.

 

И этот источник в документе указан совершенно определенно: поставщиком азотных удобрений определено ОАО «Гродно Азот», фосфорных удобрений - ОАО «Гомельский химический завод», калийных - ОАО «Беларуськалий», комплексных азотно-фосфорно-калийных удобрений - «Беларуськалий» и Гомельский химический завод, а известняковой (доломитовой) муки - ОАО «Доломит».

 

Практика показывает, что в ходе открытых и гласных процедур госзакупок, чаще всего, тендеры выигрывают негосударственные поставщики. Так, согласно данным МАРТ, в прошлом году доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме договоров, заключенных по результатам конкурсных процедур, составила: по итогам электронных аукционов - 64,24%, по результатам запросов ценовых предложений - 82,29%, по итогам открытых конкурсов - 71,8%.

 

Сведения о государственных закупках за 2020 г. (источник - МАРТ).

 

Вид процедуры государственной закупки

Заключенные

договора, млн руб.

Доля в общем объеме закупок, %

2020

2019

Электронный аукцион

1 365,35

21,59

30,01

Процедура запроса ценовых предложений

74,55

1,18

1,54

Открытый конкурс

49,19

0,78

16,38

Процедура закупки из одного источника

4 773,25

75,47

50,75

Биржевые торги

62,39

0,99

1,31

 

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