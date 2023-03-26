Благодаря чат-боту, минчане смогут не ходить по кабинетам.

В Мингорисполкоме внедрили бесплатный чат-бот «Док-Менеджер» для получения справок, свидетельств и других административных бумаг.

Он помогает людям проводить меньше времени в очередях, быстрее получать необходимые справки, свидетельства и прочие административные бумаги.

Бот доступен в мессенджере Telegram для смартфона, планшета и компьютера.

«Бот экономит время на типовых процедурах. Юристы, которые создают бот, переводят нормативные акты на простый язык, чтобы любой человек понимал, что делать», — прокомментировал руководитель проекта «Док-Менеджер» Артем Самкин.

Например, сначала нужно пойти в одно учреждение и предоставить вот такие справки, потом в другое - вот вам шаблон заявления. Если нужно платить пошлину, бот пока не может сделать за вас всё, но заметно упрощает сбор документов», - отметил Самкин.Бот пригодится, если нужно оформить справку, свидетельство и проконсультироваться о процедурах. Бот предоставляет список документов, которые нужно собрать; высылает образцы заявлений, которые нужно заполнить; показывает на карте учреждения и банки; сообщает, когда прийти за результатом.

В настоящее время чат-бот включает более 16 процедур.

С ним можно уже зарегистрировать машину, заменить паспорт, снять и сдать жилье, записать ребенка в детский сад, зарегистрировать или закрыть ИП и т.д.

Тем, кто снимает или сдает жилье, бот поможет заключить договор найма: вышлет бланк договора; даст информацию, как правильно его составить; укажет адреса РСЦ, где можно зарегистрировать договор.

Разработчики утверждают, что алгоритмы создают профессиональные юристы, а недавно к рабочей команде присоединились сотрудники Единого справочно-справочного центра Минска.

Совместно с ЕРСЦ в боте создано уже две процедуры — наем жилья и оплата услуг ЖКХ. Кроме того, к работе с ботом подключились представители Минского городского агентства обслуживания населения.