Беларусь опережает Россию в качестве цифровизации бизнеса

Такой вывод сделали аналитики агентства AMDG Belarus и Центра системных бизнес-технологий SATIO по результатам исследования Digital Maturity.

Digital Maturity (цифровая зрелость) - это комплексный показатель погруженности компании в интернет-маркетинг, использования CRM и инструментов автоматизации, а также грамотной работы с собственной продажной воронкой и аудиторией. Впервые такое исследование проводилось компаниями Google и BCG в Европе и США.

В зависимости от полученных результатов, компании распределяются по пятиступенчатой шкале уровней: отсутствующий, начальный, фрагментарный, интегрированный и максимальный. В исследовании, которое проходило с августа по октябрь 2021 года, приняла участие 61 белорусская компания. Организаторы адаптировали и дополнили оригинальную методологию к белорусским реалиям. Благодаря чему полученные данные можно сопоставить с исследованиями в других странах.

Выяснилось, что 39% опрошенных компаний находятся на начальном этапе. Еще 36% - на фрагментарном. Но благодаря 13% предприятий, чей уровень был оценен как интегрированный и максимальный, средний показатель digital-зрелости белорусского рынка исследователи оценили как фрагментарный. И хотя Беларусь немного отстает от среднего уровня по миру в целом, а также от компаний Европы, Азии и Индии, уровень цифровизации отечественного бизнеса однозначно выше, чем у конкурентов из России.

Наиболее прогрессивные отрасли в плане «диджитализации» - те, где есть серьезная конкуренция: финансовый сектор, E-commerce, FMCG. При этом наблюдается явная зависимость цифровой зрелости от штатной численности и выручки компании. Так, компании с числом сотрудников 101-250 и более имеют более высокий уровень digital-зрелости. А компании с выручкой больше 20 млн долларов в год - в среднем уже достигли интегрированного уровня.

Как отмечают исследователи, лучше всего у нашего бизнеса обстоят дела с организацией работы внутренних команд и аутсорсингом, а также с использованием интернет-рекламы и сегментацией целевой аудитории. Хуже - с атрибуцией продаж. В частности, не хватает понимания, какой клиент и после каких маркетинговых «активностей» стал покупателем.

Источник: AMDG Belarus

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