Подкаст Директора: "Нематериальная мотивация экспертов и высококвалифицированных специалистов"

Подкаст Директора в рубрике 'Трудоустройство OVERQUALIFIED'. Тема передачи: "Нематериальная мотивация экспертов и высококвалифицированных специалистов". В обсуждении принимают участие: мотивационный спикер и ментор Павел Граблевский и интерим-эксперт по развитию бизнеса Алексей Колб.

Как специалисту, проходящему собеседование, говорить о своей внутренней мотивации, которая убедит нанимателя в выгодности его найма.

"Группировка" мотивационных факторов на собеседовании.

Специфика нематериальной мотивации в различных отраслях бизнеса. Что работает в ИТ, финансовой сфере и сфере промышленного производства.

Интеграция в международный бизнес локальных предприятий - полезный и амбициозный вариант применения "оверквалов" местными компаниями.

Взгляд управленца (директора, CEO, CFO, HRD) на найм экспертов. Их внутренние страхи и сомнения. Что об этом нужно знать и как преодолеть эти страхи на собеседовании.