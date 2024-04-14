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Подкаст Директора: "Нематериальная мотивация экспертов и высококвалифицированных специалистов"

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Подкаст Директора: "Нематериальная мотивация экспертов и высококвалифицированных специалистов"

Подкаст Директора в рубрике 'Трудоустройство OVERQUALIFIED'. Тема передачи: "Нематериальная мотивация экспертов и высококвалифицированных специалистов". В обсуждении принимают участие: мотивационный спикер и ментор Павел Граблевский и интерим-эксперт по развитию бизнеса Алексей Колб.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

  1. Как специалисту, проходящему собеседование, говорить о своей внутренней мотивации, которая убедит нанимателя в выгодности его найма.

  2. "Группировка" мотивационных факторов на собеседовании.

  3. Специфика нематериальной мотивации в различных отраслях бизнеса. Что работает в ИТ, финансовой сфере и сфере промышленного производства.

  4. Интеграция в международный бизнес локальных предприятий - полезный и амбициозный вариант применения "оверквалов" местными компаниями.

  5. Взгляд управленца (директора, CEO, CFO, HRD) на найм экспертов. Их внутренние страхи и сомнения. Что об этом нужно знать и как преодолеть эти страхи на собеседовании.

  6.  

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