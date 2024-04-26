Подкаст Директора: "Самопрезентация экспертов и специалистов на собеседовании"

Подкаст Директора в рубрике 'Трудоустройство OVERQUALIFIED'. Тема передачи: "Самопрезентация экспертов и специалистов на собеседовании". В обсуждении принимают участие: мотивационный спикер и ментор Павел Граблевский и интерим-эксперт по развитию бизнеса Алексей Колб.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

Главные опасения и сомнения нанимателя при встрече с "оверквалом" Что на самом деле зачастую мотивирует профессионалов в работе Какие действия и первые шаги должен сделать "оверквал" для того, чтобы им заинтересовался наниматель? Из чего должно состоять резюме профессионала Какие ключевые навыки необходимо иметь (или освежить) для успеха на собеседовании. Собеседование - как искусство переговоров. С соответствующей подготовкой, сбором информации об оппоненте и методиками проведения. Современный PR и продвижение личного бренда - что работало в XX веке и что работает сейчас. Как самому быстро и бесплатно протестировать востребованность своих экспертных знаний и навыков. Сколько времени потребуется, чтобы создать свой личный персональный бренд.

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