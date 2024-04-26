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Подкаст Директора: "Самопрезентация экспертов и специалистов на собеседовании"

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Подкаст Директора: "Самопрезентация экспертов и специалистов на собеседовании"

Подкаст Директора в рубрике 'Трудоустройство OVERQUALIFIED'. Тема передачи: "Самопрезентация экспертов и специалистов на собеседовании". В обсуждении принимают участие: мотивационный спикер и ментор Павел Граблевский и интерим-эксперт по развитию бизнеса Алексей Колб.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

  1. Главные опасения и сомнения нанимателя при встрече с "оверквалом"
  2. Что на самом деле зачастую мотивирует профессионалов в работе
  3. Какие действия и первые шаги должен сделать "оверквал" для того, чтобы им заинтересовался наниматель?
  4. Из чего должно состоять резюме профессионала
  5. Какие ключевые навыки необходимо иметь (или освежить) для успеха на собеседовании.
  6. Собеседование - как искусство переговоров. С соответствующей подготовкой, сбором информации об оппоненте и методиками проведения.
  7. Современный PR и продвижение личного бренда - что работало в XX веке и что работает сейчас.
  8. Как самому быстро и бесплатно протестировать востребованность своих экспертных знаний и навыков.
  9. Сколько времени потребуется, чтобы создать свой личный персональный бренд.

 

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