Сокращение пластиковых отходов: простых решений нет

Разбираемся с экспертами - насколько эффективны принятые в Беларуси меры и как это отразится на бизнесе.

В прошлом году и начале этого в стране было принято несколько законодательных актов, в которых много внимания уделялось постепенному сокращению использования пластиковой тары. Уже с 2020 г. повысится стоимость переработки пластиковых отходов для предприятий, а со следующего - вступит в действие запрет на одноразовый пластик в общепите. Также было опубликовано постановление, обязывающее расширить ассортимент бумажной упаковки в системе торговли.

- За год в Беларуси образуется в среднем 350 кг отходов на человека. Из них 25 кг - это пластик, - комментирует Мария Сума, эксперт «Центра экологических решений». - Всего же в нашей стране ежегодно «в мусор» выбрасывают 280 тыс. т пластика, а перерабатывается - примерно треть. В основном переработке подлежат ПЭТ-бутылки, плотный полипропилен и совсем немного - пластиковые пакеты.

В общей массе мусора на пластик приходится чуть более 10% - кажется, не так уж и много. Однако 70-летняя история использования этого материала показывает, что на данный момент на планете переработано всего около 9% произведенного пластика, т.е. его количество в отходах растет куда быстрее, чем удается перерабатывать. Кроме того, из этих 9% только десятая часть была переработана более одного раза, а ведь в теории пластик можно перерабатывать до 8 раз. Поэтому экологи и бьют тревогу, а государства работают над мерами по ограничению использования этого материала. То, что сейчас предлагает правительство, считают эксперты, шаг, безусловно, позитивный. Но как всегда есть нюансы…

Что изменится?

Среди запланированных мер наибольшее внимание вызвало повышение платы для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды.

До сих пор в законодательстве нет четкой трактовки термина «экологичный».

В конце прошлого года на общественное обсуждение был вынесен проект постановления Совета Министров, согласно которому предполагается в два раза увеличить плату за организацию сбора, обезвреживание или использование отходов товаров и упаковки: со 180 руб. за тонну пластиковых бутылок, лотков и прочей упаковки, пробок, крышек и колпаков - до 360 руб. По предварительным подсчетам экспертов, это увеличило бы стоимость переработки одной ПЭТ-бутылки с 0,7 до 1,4 коп. Однако производители напитков крайне негативно отнеслись к нововведению.

- Доходность производителя совершенно не безгранична, - сказал в одном из интервью генеральный директор компании «Дарида» Дмитрий Неверович. - Предприятия в нашей отрасли не жируют. Поэтому при увеличении сбора мы будем вынуждены поднимать цену на продукцию. У России таких сборов нет, а у нас есть, хотя мы - единое экономическое пространство. И это усугубляет наши позиции на внешнем рынке. Мы вынуждены заложить в себестоимость нашего продукта затраты на сбор. Этим самым мы проигрываем на несколько процентов в цене российским производителям. Плюс энергоресурсы у нас дороже.

В итоге проект постановления был поддержан лишь двумя участниками обсуждений. Девять других (преимущественно производители товаров в упаковке) идею не поддержали. Тем не менее постановление было подписано Президентом в январе нынешнего года. Теперь с 1 апреля и до конца 2020 г. сбор повысят до 270 руб. (до 90 руб. - за биоразлагаемые мешки), а с 1 января 2021-го - до 360 руб.

Также среди первоочередных мер по сокращению пластика - отказ от одноразовой посуды в общепите, ограничение объема пластиковой тары для безалкогольных и слабоалкогольных напитков максимальной вместимостью до 1 л, внедрение депозитно-залоговой системы.

Замена пластиковых тарелок на бумажные не решит проблему - считают многие эксперты. Да, бумага у нас перерабатывается лучше, чем пластик. По данным экспертов, объем ее переработки - примерно 70%. Однако бумага - это все еще одноразовый материал, который не может долго служить и использоваться для многих целей. К тому же бумажная промышленность тоже довольно токсичная. Кроме того, важно - насколько «с умом» реализуются правительственные постановления. Например, когда МАРТ постановил увеличить объем бумажной посуды, стало больше появляться бумажных стаканчиков, но во многих местах они… упакованы в пластик.

- Бумага может быть промежуточным решением. Но идеально - изменить сам способ потребления, когда мы отказываемся от одноразовых вещей и используем многоразовые варианты, - считает Мария Сума.

И здесь хорошей идеей может быть продажа напитков или еды в свою тару или в залоговую посуду. Во многих европейских странах есть кафе, где, например, посетители платят за кружку или контейнер, а потом могут его вернуть в одном из заведений сети и получить обратно свои деньги. Так, в 2016 г. власти немецкого города Фрайнбурга ввели в обиход так называемую фрайнбургскую кружку: посетители кафе могут взять в аренду термокружку и наливать в нее кофе во всех присоединившихся к инициативе кофейнях. При желании кружку можно сдать и получить деньги обратно. Плюс для бизнеса - покупатели с залоговой посудой из определенной сети так или иначе привязаны к ней. Особенно - пока таких сетей немного.

Бутылка раздора

Что касается ПЭТ-бутылок, то эксперт ЦЭР не думает, что от них откажутся полностью. Да, необходима альтернатива, но стеклянная тара создает много других проблем:

- Пока у нас система работает так, что почти все стекло идет на стеклобой, оборотной тары очень мало - примерно 5%. А энергетические затраты на переработку стекла больше, чем на переработку пластика. Плюс - увеличатся транспортные издержки, потому что транспортировка стеклянных емкостей более сложный процесс. Поэтому частичная замена ПЭТ - наиболее разумный вариант.

По словам Дмитрия Неверовича, основной объем тары, который пользуется спросом на нашем рынке, - это бутылки емкостью 1,5 и 2 л. Сделать их в стекле практически нереально. Поэтому полностью вытеснить пластик с рынка не получится. А как считает Борис Стерин, председатель совета директоров ООО «Флекс-н-ролл», локальные меры в борьбе с пластиком вносят не такой большой вклад в мировую экологию, как хотелось бы.

- Гринпис провела исследование, согласно которому в тройку главных производителей пластикового мусора входят такие гиганты как Coca-Cola, PepsiCo и Nestlé. Поэтому вклад небольших национальных компаний не так заметен, - говорит эксперт.

И добавляет, что вопросы с достаточностью экологичной упаковки есть не только в нашей стране, но и во всем мире. Да и в целом производители пока не мотивированы кардинально менять упаковку и отказываться от пластика:

- На специализированных выставках часто встречаются необычные варианты. Например, недавно один из польских производителей предложил в качестве аналога одноразовой - посуду из тростника и бамбука. Но это небольшие производства. Для того, чтобы обеспечить этим весь стрит-фуд, мощностей недостаточно. Возьмем, например, ту же «молочку», которая практически вся упакована в пластик. Переход на другой тип упаковки потребует существенных вложений, которые они не могут переложить на потребителя - цены на молочные продукты регулируются как на социально значимые товары. Поэтому каких-то существенных изменений пока ожидать не стоит.

По мнению Бориса Стерина, пока неплохим промежуточным вариантом было бы использовать такую пластиковую упаковку, которая бы перерабатывалась легко и полностью. Так, сейчас на полках мы видим ПЭТ-бутылки, на которые наклеена полипропиленовая этикетка. Но ПЭТ и полипропилен перерабатываются отдельно. По правилам в переработку принимают «голые» ПЭТ-бутылки - без этикеток и крышек. Но мало кто из потребителей об этом знает, а на сортировке отдирать этикетки - это тоже затраты. Поэтому как вариант - моноупаковка с впаянной этикеткой, которая позволит упростить переработку подобной тары.

- Многие производители делают сейчас ставку прежде всего на использование полимерной упаковки, изготовленной на основе возобновляемых ресурсов, например, полимеров на базе кукурузного крахмала и сахарного тростника, - отмечает заместитель директора по маркетингу и развитию ООО «ЛеанГрупп» Елена Иващук. - Так, полиэтилен из сахарного тростника используется вместо традиционного аналога из нефтепродуктов. По своим свойствам он ничем не отличается и визуально невозможно отличить упаковку, она обладает такими же свойствами.

Эксперт отмечает, что производители также могут использовать PCR-материалы - сырье, изготовленное из уже переработанного пластика. Но доступ к нему очень ограничен, есть только несколько производств по всему миру и цены на него довольно высокие. Поэтому производителям упаковки важно работать с клиентами на уменьшение количества пластика при производстве:

- Это постоянная работа над эффективностью самого производства, работа с клиентами по оптимизации потребления и заказов, возможное упрощение внешнего вида упаковки, так как сложная печать, дополнительный декор и цветные красители усложняют переработку.

Что остается «за кадром»

Специалисты отмечают, что есть ряд важных моментов, которые пока остаются не охваченными законодательством. Так, например, нет четкой трактовки термина «экологичный».

Важно учитывать не только легкость переработки того или иного материала, но также срок жизни и ресурсозатраты на его производство.

- Пока у нас ориентируются, судя по всему, на легкость переработки того или иного материала. Но важно учитывать также срок жизни и ресурсозатраты на его производство. В итоге те же бумага и стекло не сильно выигрывают по отношению к пластику, - говорит Мария Сума.

Также пока практически не уделяется внимания проблеме содержания вредных химических веществ в пластике - органические загрязнители, эндокринные разрушители. Тем более - скрытому и микропластику, который содержится во многих предметах нашего обихода. Это, например, касается косметики, синтетических тканей, чайных пакетиков, сигарет и т.д. Есть довольно грустная статистика, согласно которой 83% проб водопроводной воды из разных стран содержали частицы пластика, а средний европеец в год съедает 11 тыс. пластиковых гранул.

- В нашей стране мы анализировали косметику. Большая ее часть - 63% - содержит микропластик, - подтверждает Мария Сума. - Поэтому все начинания, о которых мы сейчас говорим, безусловно, важные и нужные. Но спектр работ еще огромный.

Автор: Анна ДЕЙЧ

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