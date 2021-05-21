Ежегодный Всемирный экономический форум отменен

Причины - затянувшаяся пандемия COVID-19 и сохранение неопределенности в мировой экономике.

В 2021 году форум должен был состояться с 17 по 20 августа в Сингапуре. Но 17 мая его организаторы сообщили о переносе мероприятия на 2022 год. Точную дату и место проведения определят летом текущего года.

«К сожалению, трагические обстоятельства, разворачивающиеся в разных географических регионах, неопределенные перспективы в сфере путешествий, различные скорости развертывания вакцинации и неопределенность в отношении новых вариантов (COVID - ред.) в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи», - говорится в сообщении.

Как известно, изначально планировалось, что заседание ВЭФ пройдет не в швейцарском Давосе, а в Люцерне. Позже было решено перенести его в Сингапур, где ситуация с заболеваемостью выглядела более благополучной.

«Это было трудное решение, но в конечном итоге здоровье и безопасность всех являются нашим главным приоритетом», - сказал, основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума профессор Клаус Шваб.

По итогам 2020 г. ООН оценила потери мировой экономики вследствие пандемии коронавируса в 4,3% мирового ВВП. В марте в интервью РИА «Новости» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин назвал цифру - 3,5 триллиона долларов, что в два раза превышает ущерб, нанесенный мировой экономике кризисом 2008 года.

Источник: sputnik.by

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