Когда ожидать восстановления белорусской экономики

Эксперты Евразийского банка развития попытались спрогнозировать возобновление государствами-партнерами ЕАЭС докризисного уровня торговых и финансовых отношений.

Наибольшие потери, по словам специалистов, понес Кыргызстан – 7,2% ВВП, Казахстану распространение заболевания стоило - 3%, Беларуси – 1,5%. Но сочетание негативных рисков и факторов сделают преодоление последствий для официального Минска наиболее продолжительным.

Оптимистичный сценарий

В тоже время сценарий развития экономической ситуации на пространстве ЕАЭС в 2021 году содержит и оптимистичные прогнозы. Так, скорое восстановление к докризисному уровню может ожидать Казахстан. Там на преодоление темпов падения экономики было затрачено около полутора миллиардов долларов, что составило 8,4% ВВП. Такие расходы предусматривали выплаты минимальной заработной платы всем тем, кто потерял работу. Значительные суммы были предусмотрены также на возмещение расходов по оплате ЖКХ во время самоизоляции.

Среди внешних позитивных предпосылок к скорому восстановлению мировой экономики отмечается снижение скорости распространения COVID-19 и снятие ограничительных мер в США, Евросоюзе и Китае. Вместе с тем, эксперты не исключают и третьей волны коронавируса.

Пессимистичный сценарий для Беларуси

В то же время был разработан и альтернативный и наиболее пессимистичный сценарий развития событий. В нем восстановление внешней экономики продвигается в два раза медленнее.

"В таком случае это приведет к тому, что ВВП Беларуси сократится на 0,6%, чем в базовом сценарии. Курс белорусского рубля превысит BYN 2,7. Кроме того, есть геополитические риски – ужесточение санкций, как в отношении России, так и Беларуси. Жесткие санкции приведут к ослаблению инвестиционной активности и потерям потенциального роста. И это будет оказывать влияние на Беларусь через торгово-экономические и финансовые каналы, – рассказал старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Анатолий Харитончик.

Среди специфических рисков для Беларуси эксперты отмечают нерыночные механизмы кредитования. Или так называемая господдержка реального сектора экономики. Возможно, это послужит краткосрочной поддержкой деятельности предприятий. Но в условиях низких темпов потенциального роста чревато серьезными дисбалансами, как макроэкономическими, так и финансовыми.

"Но самая большая неопределенность связана с социально-политической напряженностью. Она напрямую отражается на инвестиционной привлекательности. Способна привести к релокации IT-сектора. И обернется большими потерям человеческого капитала. Тогда спад по итогам 2021 будет более глубоким. Экономика потеряет свою технологичность, потенциальный рост, который в долгосрочной перспективе также снизится. В этих условиях возрастут риски в долговой устойчивости и финансовой стабильности Беларуси", - подчеркнул Харитончик.

Источник: Sputnik