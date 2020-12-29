Почему «век беспорядка» Беларуси не страшен?

Спойлер: потому что у слабо развитой экономики есть свои преимущества - падать ей особо некуда. Но и перспектив роста у нее тоже нет…

Борьба с пандемией, как считают эксперты, дорого обойдется миру: совокупный глобальный государственный долг приблизится к 100% ВВП. В настоящий момент правительства государств направили на борьбу с пандемией около 11,7 трлн долл., т.е. 12% мирового ВВП. В МВФ не исключают, что в итоге мир может потерять в результате пандемии около 30 трлн долл. Причем все эти прогнозы были сделаны до второй волны заболевания, которая началась в октябре!

А еще ранее - в сентябре текущего года - Deutsche Bank опубликовал исследование, в котором прогнозируется наступление «века беспорядка», основными чертами которого являются: опережающий рост экономики Китая по сравнению с США, усиление политики «вертолетных денег» (так многие экономисты называют практику роста денежной эмиссии) и смена поколений. Правда, основную проблему эксперты банка видят не в долгах и идеологии, а в противостоянии КНР и США, которое будет напоминать «холодную войну» и приведет к росту тарифов, санкциям, запретам на трансфер технологий и т.д.

На таком фоне экономическая жизнь в Беларуси кажется на удивление благополучной. ВВП страны снизился по итогам января-сентября только на 1,3%. А в III квартале 2020 г. сократился к соответствующему кварталу предыдущего года всего на 0,5% против 3,3% во II квартале. Запасы готовой промышленной продукции на складах за год (к 1 октября 2019-го) выросли всего на 4,1%, а объем инвестиций в основной капитал сократился лишь на 2%.

При этом траты на поддержку экономики из-за пандемии привели к сравнительно небольшому росту дефицита бюджета по итогам января-августа текущего года в размере 1,6 млрд руб. Но из них 1,3 млрд - это технический дефицит, не связанный с пандемией. А именно - реструктурированные долги белорусских комбинатов хлебопродуктов. Консолидированный бюджет в III квартале 2020-го был даже исполнен с профицитом в размере 0,3% ВВП.

Конечно, кризис мировой экономики не прошел бесследно, но его тяжесть легла на наши предприятия, чистая прибыль которых за январь-август рухнула в 5 раз - до 1,67 млрд руб. Прибыль от реализации при этом у них даже выросла, но зато резко увеличились расходы по обслуживанию долгов, что во многом объясняется падением курса рубля к доллару примерно на 20%.

Удивительно хороший для кризиса результат работы белоруской экономики, если не считать прибыли предприятий, объясняется не только отсутствием карантина, но и слабым развитием сферы услуг для населения, которая в первую очередь и страдает от пандемии. Ведь экономика США рухнула именно потому, что данный сектор там развит больше, чем в других странах мира. В Беларуси сектор услуг для физических лиц - мизерный, если не считать торговли и сотовой связи. В нашей стране развиты транспортные межгосударственные услуги и ИT-сектор, которые даже в этот период продемонстрировали неплохие результаты.

Что касается снижения ВВП и экспорта в текущем году, то оно во многом объясняется кризисом отношений с Россией, в результате чего в Беларуси существенно упали объемы нефтепереработки. Теперь же отношения с РФ значительно улучшились: она предоставила нам правительственный кредит в размере 1,5 млрд долл., проблем с поставками российских нефти и газа в 2021 г. не ожидается, а сотрудничество белорусских и российских предприятий активизировалось. Поэтому возобновление глобального кризиса не должно доставить нашей стране особого беспокойства, если отношения с Россией снова не ухудшатся.

То же самое справедливо и в случае возможного краха глобальной экономики, за исключением экстремальных событий типа гражданской войны в США или войны этой страны с Китаем. Беларусь производит и экспортирует продукцию, которая, как бы там ни было, востребована во многих странах даже в эпоху кризиса. Кроме того, курс белорусского рубля занижен по сравнению с валютами большинства других стран мира, что повышает конкурентоспособность отечественных товаров. Фондового рынка, который мог бы неожиданно рухнуть, в нашей стране нет. Все это, скорее всего, позволит стране пережить кризисы ближайших лет примерно на текущем уровне основных экономических показателей, если, разумеется, не ухудшатся отношения с соседними странами, в первую очередь - с Россией.

Это - плюс, хотя он и обусловлен в значительной степени неразвитостью нашей экономики. Но имеется и минус: перспектив роста у белорусской экономики тоже нет, так как никаких преобразований в ней, видимо, не планируется. Особенно это станет заметно, когда мировая экономика выйдет из кризиса.

Владимир ТАРАСОВ

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