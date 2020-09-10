Рестораторы: рады, что выжили. Но это не точно… Еще не опубликовано

Руководители популярных заведений рассказали - как этот бизнес перенес COVID.

Антон КАЛЕНИК, шеф-повар ресторана Animal farm:

- Улица Платонова - не слишком людное место, и первые полтора года наш ресторан обслуживал только работников бизнес-центра, где трудится около 1 900 человек. Но теперь мы стали активнее привлекать гостей из города, особенно в последние три месяца, так как ИT-компании, работающие в бизнес-центре, находятся на «удаленке». Впрочем, айтишники понемногу возвращаются в офисы и теперь соотношение их и «городских» посетителей - примерно 50 на 50.

При посадке зала в 75 человек до «короны» в день к нам приходило до 800 гостей. С апреля посещаемость упала до 100-120 человек. Сейчас мы почти вышли на прежние показатели - до 600 гостей в день. На карантин не закрывались, все время работали.

С началом пандемии и спадом посещаемости я собрал сотрудников и предложил два варианта: либо сокращаем половину штата и оставшиеся получают полную зарплату, либо мы - команда и сохраняем всех, получая меньше. Уволить человека в кризис просто, но на что ему жить, если новую работу не найти? Выбор был очевиден: команду мы сохранили. Люди работали меньше времени и получали чуть больше, чем половину зарплаты. Сотрудников кухни и зала у нас 33 человека, средний возраст - 25-30 лет.

Положительный момент «короны» - 99% компаний, которые поставляют продукты в рестораны, стали давать отсрочки и снижать цены, чтобы обеспечить себе оборот. 7 августа мы открыли на улице Платонова неаполитанскую пиццерию. Это отдельно стоящее здание с печью на дровах. Для печи материалы везли из Италии и Германии. В первый же вечер без всякой рекламы было продано 40 пицц. Продукты, в том числе сыры, привозим прямо из Сицилии. В конце августа открываем второй Animal farm в банковском здании на Притыцкого. Этот ресторан на 45 посадочных мест будет работать только в формате «завтрак-обед» и будет открыт для всех. Хотя значительную часть посетителей планируем привлекать из числа работающих в здании - это около 900 человек. На подготовку открытия у нас ушло 1,5 месяца. Сейчас активно набираем персонал в новые заведения - официантов и поваров.

Анастасия ШИРЕЙКО, основатель и руководитель Cakes.by:

- Специализация Cakes.by - торты и пирожные по авторским и семейным рецептам, сладкие сувениры, промо-десерты. Во второй половине марта наша выручка снизилась на 40%, в апреле - на 80%. Сейчас остается на уровне минус 30% от докризисной. Большинство клиентов ушли в онлайн, 90% заказов оформляется и оплачивается удаленно.

В период пандемии мы отменили все частные заказы на детские праздники, свадьбы и масштабные дни рождения. Не было заказов и на корпоративные мероприятия, вплоть до остановки долгосрочных контрактов, перечисленные предоплаты агентствам-организаторам пришлось вернуть. 10 дней в начале мая вообще не работали. Спад был настолько существенным, что стоял вопрос о сворачивании деятельности. Зарплата у сотрудников уменьшились пропорционально сокращению рабочего времени - до 50%. Кто-то по собственному желанию ушел на изоляцию либо в очередной отпуск, но никого не сократили - это было одно из управленческих решений.

Мы своевременно разработали комплекс мер для улучшения ситуации:

- сразу после начала пандемии усилили меры по санитарной обработке;

- разработали систему бесконтактной доставки и начали продвигать возможность онлайн-оплаты;

- в апреле, на Пасху, пригласили батюшку прямо на производство и развозили уже освященные куличи с оплатой онлайн - многие воспользовались этой услугой для своих родителей и близких;

- начали работать с базой клиентов, предлагая повторить заказ прошлого года, а для корпоративных клиентов подготовили ассортимент «корпоративных приветов» сотрудникам, работающим на «удаленке»;

- разработали линейку десертов «на злобу дня» - например, в виде антисептика (одним из клиентов стала компания «Беласептика»), в виде рулона туалетной бумаги, палки колбасы и др. Это нашло отклик у клиентов и их начали заказывать вместо праздничных тортов. А перед выборами стали пользоваться спросом пирожные в виде сердечек, хоть мы старались не слишком выставлять это напоказ.

Диана КАЛЕНИК

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