На какую помощь государства может рассчитывать бизнес?

Председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин рассказал о подготовке 2-го и 3-го пакета мер поддержки экономики.

- В прошлый раз вы сетовали на то, что государство явно запаздывает с принятием решения о поддержке белорусской экономики в условиях коронавируса. Насколько, на ваш взгляд, эффективным стал первый пакет точечных мер, принятый после выхода апрельского номера?

- Во-первых, говоря о подписанном главой государства в конце апреля Указе №143, который содержит основные меры по поддержке бизнеса в условиях пандемии, следует отметить условное разделение на «пакеты».

На наш взгляд, белорусский Совмин позаимствовал пакетный метод у российских коллег. Однако правительство РФ оперативно подготовило объемный документ, предусматривающий конкретную помощь оказавшемуся из-за коронавируса в трудной ситуации бизнесу финансами, ресурсами и т.д. У нас же за основу взяли форму («пакет»), а не содержание аналогичного документа.

Во-вторых, белорусские власти слишком долго - почти 2 месяца - разрабатывали и согласовывали первый пакет мер (Указ №143 «О поддержке экономики» от 24 апреля т.г.). Подобная неопределенность и задержка с принятием важных решений не только нанесли ощутимый ущерб многим отраслям отечественной экономики, но и негативно повлияли на оптимизм делового сообщества.

За прошедшее время за поддержкой государства в регионах обратилось в среднем по 500-700 человек.

Напомню, что еще 14 марта при РКП была создана оперативная рабочая группа для мониторинга и анализа экономической ситуации в условиях коронавируса. В тот же день мы направили в Совмин и Администрацию Президента письмо с предложениями, в котором в том числе содержалась просьба сформировать при правительстве межведомственную рабочую группу для подготовки комплексных мер для поддержки бизнеса во время пандемии. Чтобы она могла оперативно решать организационные, юридические, финансовые и другие аспекты рассматриваемых проблем. Однако наше предложение так и не нашло должной поддержки.

К сожалению, ни первый, ни последующие подготовленные правительством пакеты не обсуждались с деловым сообществом. Считаем, что они содержат набор несистемных мер, поэтому деловые союзы не могут разделить ответственность с разработчиками этих документов. Хотя все это время рабочая группа РКП регулярно направляла и продолжает собирать консолидированные предложения бизнеса.

- Владимир Николаевич, а как сейчас обстоят дела? Бизнесу удалось наладить диалог с властями?

- Закрыть возникшую в отношениях «брешь» сейчас пытается Минэкономики регулярными онлайн-встречами, на которых у рабочей группы конфедерации запрашивают различную информацию. Но последующая реакция на предложения бизнес-сообщества, как правило, явно запоздалая. Нередко нам только через 2-3 недели сообщают, в какое ведомство направлено наше письмо, не говоря уже о его дальнейшей судьбе…

При этом надо отметить, что РКП регулярно общается с новым министром экономики Александром Червяковым. Нас постоянно приглашают на онлайн-совещания, в которых участвуют представители разных министерств и ведомств и где обсуждаются актуальные проблемы бизнеса. Но не видим системности в этой работе, в чем нельзя упрекать только Минэкономики. Данная проблема намного шире - на уровне государства.

- Как, на ваш взгляд, идет практическая реализация 143-го Указа?

- Первый пакет антикризисных мер начали реализовывать недавно. В первую очередь речь идет о предоставлении полномочий местным органам власти в реализации положений Указа №143. В частности, о льготах по аренде для ряда субъектов хозяйствования, включая «арендные каникулы» до 30 сентября т.г., заморозку базовой арендной ставки и др.

Как отметили в середине июня представители облисполкомов и Минского горисполкома, за прошедшее время для рассмотрения поступило в среднем по 500-700 обращений. Однако, по нашим данным, первые меры поддержки пока затронули менее 2% субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса. Например, к таковым следует отнести снижение вдвое фиксированного налога для ИП и др.

Первые меры поддержки пока затронули менее 2% субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса.

Принятые меры можно расценивать как знак внимания, когда власти раздали всем сестрам по серьгам. То есть здесь не было индивидуального подхода, а просто прошлись по категориям субъектов. Хотя ситуация в столице, малых городах и сельской местности, конечно, складывается разная.

Второй момент касается делегирования местным органам власти вопроса о предоставления льгот по аренде помещений или земли. И если для предприятий коммунальной собственности этот вопрос четко определен в Указе, то частному сектору только рекомендуется принятие таких мер. В итоге на практике не создана цепочка взаимосвязанных владельцев торговых центров, рынков и т.д. И в стадии обсуждения еще находятся порядок и сроки компенсации предоставляемых льгот арендаторам.

- Возможно, бизнес не устраивает перечень предоставляемых государством мер поддержки? И почему так мало желающих воспользоваться предложенными льготами?

- Содержащиеся в первом пакете антикризные меры нельзя назвать малозначительными для бизнеса, но это только начало непростого пути по преодолению экономических проблем, связанных с пандемией.

Думаю, что есть несколько причин, влияющих на низкую активность обращения предпринимателей за помощью в органы власти. Во-первых, это возросший пессимизм и упавшая активность ряда структур субъектов малого и среднего предпринимательства. А во-вторых, недостаточная информированность по этому вопросу. Хотя мы предупредили всех членов РКП о такой возможности, но реально в местные органы власти по всей стране обратилось несколько десятков предприятий.

Остальные, наверное, посчитали, что овчинка не стоит выделки. Ведь решения принимаются не сразу, причем положительный результат имеют только 30-50% подробных обращений в зависимости от региона. Реальные результаты сможем увидеть по итогам II квартала, так как реализация мер поддержки только началась и они рассчитаны на более продолжительный период.

- Надо признать, что не весь бизнес сможет безболезненно пережить летний период, даже с учетом «подножного корма» на своих дачных участках и огородах.

- Вы правы. Во II квартале заметно пострадали туристическая отрасль, гостиничный и ресторанный бизнес, авиаперевозки и транспорт, торговля, культура, сфера услуг и развлечений. Начавшийся кризис затронул и производственные отрасли - промышленность, сельское хозяйство, строительство… И хотя некоторые направления сумели оперативно перевести свою деятельность в онлайн-формат, удалось это далеко не всем.

Например, деятели культуры и артисты стали организовывать онлайн-спектакли, проводить концерты и экскурсии. Также сегодня в сложном положении оказались структуры поддержки предпринимательства и бизнес-инкубаторы, которые бесплатно оказывают услуги и консультируют предпринимателей. Спрашивается, а жить им на что?

Больше всего коронавирус отразился на работе 50-тысячного отряда ИП, которые понесли большие потери в розничной торговле. И не все из них смогут после лета выжить или перейти в разряд самозанятых и ремесленников… И это очень незавидная перспектива для белорусского рынка труда.

- В чем главные причины сложившейся ситуации?

- В отсутствии у бизнеса долгосрочной перспективы. За последнее время сильно снизилась инвестиционная активность, что негативно отразилось на ряде отраслей и реализации проектов. И когда удастся ее возобновить из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в мире и надвигающейся второй волны COVID-19, сказать сложно.

Далее, трудно спрогнозировать дальнейшее развитие экономической ситуации. Например, если сейчас взять кредиты в банке на развитие бизнеса, то как потом их отдавать? А влезать в новые долги, не имея определенности, никто не хочет. Спасибо в этом плане банковскому сектору, особенно регулятору, которые с пониманием отнеслись к возникшей ситуации и пошли на некоторые преференции при возврате кредитов и платежей.

Если бы правительство сегодня четко сказало, какие льготы и на каких условиях планируются на следующий год, как это сделали в ряде стран Европы и Америки, то можно было, например, снизить арендную плату или перенести некоторые платежи на 2022 г. А так слишком велики бизнес-риски…

- Напоследок поделить прогнозом на будущее: на что надеяться бизнесу?

- Скорее всего, прогноз будет пессимистичным, хотя в деловой среде и немало оптимистов, которые надеются на стабилизацию ситуации в дальнейшем по ряду направлений. К сожалению, пока у многих преобладает пессимизм, вызванный недоверием к властям из-за неспособности оперативно выработать эффективные меры по оказанию помощи малым и средним предприятиям.

В то же время надо отметить, что на местах стремятся конкретно поддержать бизнес в этот непростой период. Например, оперативно откликаются за нужды предпринимателей в Брестском и Гомельском облисполкомах, Минском горисполкоме.

Определенный Указом №178 порядок денежной компенсации отдельным категориям граждан не вызвал интереса у бизнеса.

В целом власти предприняли определенные меры, предоставив ряд льгот, в том числе решив материально поддержать работников государственных и частных предприятий, компенсировав выпадающие зарплаты в трудный период. Но предложенный Указом от 28 мая 2020 г. №178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан» порядок компенсации не вызвал интереса у собственников и руководителей компаний, на что мы указали Минтруда и соцзащиты.

Известно, что новое правительство готовит второй и третий пакеты поддержки экономики в условиях развития пандемии. Весь вопрос в том: когда их примут и кого охватят эти меры? По сути, государство по-прежнему держит бизнес на коротком поводке, лишая возможности прогнозировать свои шаги на перспективу. И это нас сильно беспокоит…

Борис АЛЕКСЕЕВ

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