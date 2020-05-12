Рестораны - закрываются, а службы доставки - расширяют бизнес

Рестораторы прогнозируют гибель 30-40% заведений. Если бы не доставка – все было бы гораздо хуже.

Юрий КУСТ, директор сети заведений Gruzin.by:

- Наш бизнес примерно на 80% - это работа внутри кафе и на 20% - доставка. Из-за коронавируса посещаемость наших 6 кафе снизилась примерно на 30-40%, но объемы онлайн-заказов выросли. Всего же по выручке за март мы просели примерно на 20%.

Чтобы минимизировать потери, будем сокращать штат и общаться с арендаторами насчет снижения ставок. Также буквально за три дня мы создали продуктовый интернет-магазин. Мы увидели, как вырос спрос на доставку продуктов питания и решили, что на наших складах есть много чего, что можно продавать в розницу. По каким-то позициям быстро договорились с поставщиками. Плюс - необходимый персонал у нас уже был. На запуск интернет-магазина мы потратили 3 дня и 170 долл.

Что ждет кафе и рестораны после этого кризиса? Думаю, вымрет 30-40% рынка.

Ануш НЕРСИСЯН, директор Menu.by:

- Количество заказов выросло на 20-30%, стараемся набрать персонал - рынок труда позволяет сейчас это сделать. В последнее время в неделю нанимали 20-30 человек. Растет и число партнеров - те заведения, которые раньше не хотели даже говорить о доставке, сейчас к нам обращаются сами.

Тренды в заказах не поменялись: как всегда лидирует фаст-фуд. Но сейчас практически нет заказов на обеденные меню. Часто заказывают не в офис, а на дом. Причем, судя по всему, покупатели пытаются сэкономить, средний чек уменьшился, пусть и ненамного.

Несмотря на то что у нас как у сервиса сейчас дела идут хорошо, у наших партнеров явно ситуация непростая, особенно у небольших малоизвестных брендов. За последний месяц 5 из них закрылись.

Как мы действуем в нынешней ситуации? Первыми ввели бесконтактную доставку: курьер заранее звонит клиенту, оставляет заказ в сумке у двери, потом, после того как покупатель забрал заказ, подходит и забирает сумку. Все курьеры оснащены масками, перчатками и дезсредствами.

Мой прогноз по рынку общепита: доля доставки будет расти, но количество кафе и ресторанов существенно уменьшится.

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