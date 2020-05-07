ИТ-бизнес тоже столкнулся с кризисом

Журнал «Директор» поинтересовался у руководителей белорусских ИТ-компаний, как кризис и пандемия отразились на их бизнесе.

Юрий ШЕПЕЛКИН, генеральный директор ЗАО «МиСофт НВП»:

- Пока ситуация кардинально не изменилась, но прослеживаются тенденции к свертыванию работы в ряде отраслей. Это уже начинает сказываться и на автоматизации всех видов: от бухучета в небольших организациях до комплексного учета на крупных многотысячных предприятиях.

Заметны изменения и у франчайзи 1С по организации поддержки предприятий, автоматизированных с помощью ПО «1С». С одной стороны, переход на удаленную работу части сотрудников при хорошей организации ведет к повышению производительности труда, сокращению потерь времени на проезд в офис, предотвращению заболеваемости...

Современные средства связи позволяют эффективно решать вопросы организации труда и можно с уверенностью утверждать, что после победы над коронавирусом значительная часть сотрудников продолжит работать удаленно. С другой стороны, даже те предприятия, которые отстают в компьютеризации, теперь вынуждены активно решать проблемы техники и связи. Они переходят на современные средства коммуникации и существенно ускоряют процессы автоматизации.

Игорь МАМОНЕНКО, автор концепции «ИT-страна», генеральный директор ЗАО «БелХард Групп»:

- Заказов стало меньше, сократились бюджеты. Зарплаты уменьшаем, но сотрудников не увольняем. Появилось больше времени на создание и развитие стартапов, на новые продукты и формировании заделов.

Одновременно рождается много идей по приложениям, которые могут помочь вести бизнес в условиях коронавирусной пандемии. Только по сервисам доставки продуктов на выходе у нас сразу три проекта для разных фокус-групп. Возможно, некоторые проекты будут финансироваться из-за рубежа.

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