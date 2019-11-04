«Белая книга». Что не так с конкуренцией в ЕАЭС?

ЕЭК ужесточит ответственность за недобросовестную конкуренцию на рынке Союза.

Выступая на выездном заседании Общественной приемной Блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович сообщил, что за последнее время ЕЭК рассмотрела 11 дел, которые затрагивали интересы белорусских хозяйствующих субъектов, и были связаны с ограничением конкуренции. При этом глава МАРТ отметил, что проблема с каждым годом приобретает все большую актуальность: рассматриваемые дела по вопросам конкуренции в ЕАЭС становятся все сложнее, а многие приобретают общественный резонанс.

В настоящее время по факту нарушения правил конкуренции в ЕАЭС субъект хозяйствования может обратиться в ЕЭК или в национальный антимонопольный комитет своей страны. При этом полномочия ЕЭК и национальных антимонопольных органов разграничены. Комиссия рассматривает заявления и контролирует нарушения антимонопольного законодательства в части трансграничных рынков, т.е. когда товар реализуется на территории двух и более государств (за исключением финансовых рынков). А национальные органы занимаются пресечением нарушений общих правил конкуренции на территории своих стран.

По данным директора Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК Алии Джумабаевой, Комиссия в 2018 г. рассмотрела 27 заявлений от субъектов евразийской «пятерки» по вопросам нарушения конкуренции в ЕАЭС. В том числе по признакам злоупотребления доминирующим положением - 11, недобросовестной конкуренции - 12, антиконкурентных соглашений - 3 и в отношении действий органов власти - 1.

За нарушение общих правил конкуренции, злоупотребление доминирующим положением и заключение запрещенных соглашений в ЕАЭС предусмотрены серьезные штрафные санкции. Минимальный штраф - 0,3% от суммы выручки (но не менее 100 тыс. росс. руб.), максимальный - 15%. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены санкции в размере от 20 до 150 тыс. росс. руб. Штрафы за недобросовестную конкуренцию для юридических лиц составляют от 100 тыс. до 1 млн рос. руб., для должностных лиц и ИП - от 20 до 110 тыс. росс. руб.

С учетом растущего числа таких дел ЕЭК планирует ужесточить ответственность для нарушителей. В настоящее время на сайте Комиссии опубликована «Белая книга», в которой рассказывается, как поступать при нарушении правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС.

Подробнее о том, что нужно делать предприятию, столкнувшемуся с нарушением правил конкуренции на рынке ЕАЭС, а также о примерах из практики подобных разбирательств, читайте в статье Т. Маненок, которая опубликована в печатной версии журнала «Директор» №9/2019.

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