В ЕАЭС будет создано единое биржевое пространство

На заседании Консультативного комитета по финансовым рынкам при Коллегии ЕЭК были рассмотрены вопросы создания общего финансового рынка ЕАЭС и повышения доступности и качества финансовых услуг.

Была рассмотрена новая редакция проекта Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства ЕАЭС к участию в организованных торгах на биржах других государств-членов, сообщает пресс-служба ЕЭК.

По словам члена коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова, соглашение о допуске брокеров и дилеров будет способствовать обеспечению взаимного доступа на фондовые биржи, непосредственному участию в биржевых торгах для заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и в целом созданию общего биржевого пространства ЕАЭС.

Соглашение о допуске брокеров и дилеров предусматривает снятие барьеров во взаимном признании лицензий брокеров и дилеров, обеспечивая при этом возможность недискриминационного участия в биржевых торгах и системах расчётов.

Члены Консультативного комитета рассмотрели также проект Соглашения о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на биржах в государствах ЕАЭС.

Как отметил Тимур Жаксылыков, основная цель соглашения заключается в обеспечении свободы осуществления эмиссионных и торговых операций с ценными бумагами на биржевом пространстве государств Союза и широкого доступа к инвестиционным ресурсам.

Также были рассмотрены вопросы дальнейшей гармонизации законодательства государств ЕАЭС в финансовой сфере и реализации «дорожной карты» по формированию общего биржевого пространства ЕАЭС.

Кроме того, участники заседания обсудили подходы к организации перечисления ввозных таможенных пошлин в национальных валютах между государствами ЕАЭС. Как сообщили в ЕЭК, большой интерес получило предложение Евразийского банка развития об использовании расчетно-клиринговой системы для расчетов по распределенным ввозным таможенным пошлинам в национальных валютах.

Также участники заседания обсудили новую редакцию Правил реализации общих процессов в сфере финансовых рынков, связанных с созданием базы данных по лицензиям и базы данных по эмитентам и ценным бумагам.

В завершение заседания были рассмотрены вопросы об ограничениях в отношении учреждения и деятельности организаций, осуществляющих обязательное гарантирование банковских вкладов, и требования к системе корпоративного управления участников финансового рынка.

Источник: ПраймПресс