Малый бизнес недоволен нарушениями антимонопольного законодательства

Почему в Беларуси практически не работает Закон «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

Как считает первый вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов, изменения, внесенные в Закон в 2018 г., сделали его лучше. Но до совершенства еще далеко, так как остались нерешенные вопросы, которые не способствуют развитию добросовестной конкуренции.

Дело в том, что в белорусском законодательстве по-прежнему отсутствуют многие важные термины. Например, такие как «демпинг» и «картельный сговор», недостаточно четко сформулировано определение «недобросовестная конкуренция», что не позволяет обжаловать проявления монополизма в судебном порядке.

- Кроме того, при определении понятия «группа лиц» наше антимонопольное законодательство руководствуется основным признаком - по учредительству , - говорит. В. Маргелов. - Например, если предприниматель владеет 51% акций другой компании, то можно говорить о существовании группы компаний, но если акции принадлежат, например, его теще, то формально ее уже нет! Сегодня не обязательно иметь предприятие в полной собственности, чтобы выстраивать горизонтальные или вертикальные связи. Это удобный инструмент для того, чтобы обходить действующие правовые акты - антимонопольный и о госрегулировании торговли. Так появляются компании, которые выступают «шлюзами» между поставщиками и крупными торговыми сетями, что позволяет им манипулировать ценами, поставками товаров и предоставлением отсрочек по оплате. В результате рынок разделен между крупными игроками, которые формально не нарушают законодательство.

Еще одной проблемой представители малого бизнеса считают непрозрачность конкурентной среды в Беларуси. Как правило, информация о ценах продаж, условиях поставок, скидках и акциях у нас является закрытой со ссылкой на «коммерческую тайну». В отличие от европейских стран, где подобные сведения есть и в аналитических агентствах, и на сайтах компаний. В результате благодаря административному ресурсу и ресурсной базе крупные игроки получают беспрецедентные условия для конкуренции.

В. Маргелов привел пример из своей практики, как один известный производитель молочной продукции в Могилевской области за полцены поставил крупной торговой сети большую партию сыра, который потом продавался в розницу на 10% дешевле, чем все остальные магазины покупали его у производителя.

- Когда я с партнерами попытался разобраться в данной ситуации, то в компании ответили, что это была оптовая поставка - более 10 т одновременно. Посовещавшись, мы выразили готовность приобрести столько же продукции на аналогичных условиях. Но в ответ услышали, что у производителя нет сыра в таком количестве. Вот вам и здоровая конкуренция… - констатирует предприниматель.

Подробнее о ситуации в национальной экономике и прогнозах развития ситуации, читайте в статье Л. Малиновского «Бизнес-союзы - за рыночные механизмы» в печатной версии журнала «Директор» №5/2019.

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«Лучшие регионы для бизнеса Беларуси-2018».

«ОКС Минэкономики проведет мониторинг реализации Декрета №7».