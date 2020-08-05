Государство «подставило плечо». Но не всем…

Кто сможет воспользоваться льготами и преференциями в этом году?

Ранее мы писали - какую помощь медикам в начале распространения в стране коронавируса оказали бизнес, общественность, представители белорусской диаспоры за рубежом и просто неравнодушные люди. Сегодня же коснемся принятых государством мер поддержки экономики в условиях пандемии Covid-19.

Как известно, в конце апреля руководство страны приняло первый антикризисный пакет, стержнем которого стал Указ №143 «О поддержке экономики». Документ предусматривает поддержку отдельных отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. В данный перечень вошли обрабатывающая промышленность, производство текстильных изделий и одежды, оптовая и розничная торговля, авиаперевозки, фитнес-центры, салоны красоты, парикмахерские, рестораны, бары, туристические компании и др.

Спустя три месяца можно подвести некоторые итоги реализации первого антикризисного пакета, так как информации о принятии дальнейших мер пока нет. По мнению делового сообщества и экспертов, основная поддержка в непростых условиях пришлась на долю госсектора. Указ №143 предложил скромные меры поддержки предпринимателей и перевел принятие основных решений на уровень местных властей.

Так, новый премьер-министр Роман Головченко во время посещения в июне-июле отечественных гигантов - МАЗа, МТЗ и БАТЭ указал на то, что ситуация в экономике Беларуси не радужная, но контролируемая. Например, 12 июня во время первой рабочей поездки в качестве руководителя правительства на МАЗ он отметил, что в правительстве ведется работа по оценке промышленных предприятий с целью оказания необходимой поддержки. На нее могут рассчитывать организации, которые обоснованно докажут, что из-за сложной ситуации нуждаются во временной помощи. При этом они должны выполнять свои обязательства и вернуть выделенные средства в госбюджет.

«Решения будут приниматься комплексно. Пока мы фактически ежедневно в правительстве смотрим все предприятия: что можно сейчас сделать, чтобы минимизировать негативный эффект, который видим по итогам 4-5 месяцев этого года. Поэтому решения будут приняты, в том числе по МАЗу. Но, естественно, они будут жестко увязаны с обязательствами предприятий по выполнению запланированных показателей и своих бизнес-планов», - сказал Р.Головченко.

При этом речь не идет о каком-то универсальном инструменте помощи, возможны разные варианты. В каждом конкретном случае будут решать, что задействовать - бюджет, долговые, заемные или банковские инструменты. Это подразумевает точечные меры поддержки.

Государство подставило плечо и бизнесу. 18 июля во время видеоконференции с представителями деловых союзов и облисполкомов заместитель министра экономики Елена Перминова рассказала о практике применения Указа №143. В частности, в рамках его реализации на фоне коронавируса белорусским предпринимателям оказана поддержка на сумму более 55 млн руб.

По состоянию на 16 июля в исполкомы за налоговыми льготами и преференциями обратились 3 467 субъектов хозяйствования, из них 1 266 уже смогли воспользоваться мерами Указа. Суммарная поддержка составила 22,9 млн руб. Кроме того, снизили ставки единого налога на II-III кварталы. Согласно поданным декларациям данной льготой уже воспользовались более 34 тыс. индивидуальных предпринимателей. Объем поддержки - 8,3 млн руб. На 1 июля за льготами по госаренде обратилось 5 155 арендаторов, из которых 3562 смогли их получить. Общая сумма преференций - 23,8 млн руб., из нее 21 млн предоставлен 3 236 частным компаниям.

По словам Е. Перминовой, часть заявлений еще рассматривается. При этом некоторым предпринимателям отказано в предоставлении помощи из-за того, что их вид бизнеса не входит в перечень видов деятельности указа №143, в отношении которых применяются преференции. Надеемся, что окончательную точку в этом вопросе государство еще не поставило, поэтому бизнес пока еще не теряет надежды на новые меры поддержки.

Алексей БЕЗВЕСЕЛЬНЫЙ

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