В Беларуси готовятся изменения в правила торговли лесом

Они затронут, прежде всего условия реализации лесоматериалов юридическим лицам вне биржевых торгов, а также гражданам с целью индивидуального строительства, ремонта и отопления.

В частности, речь идет о том, что вырубкой древесины на корню вне биржевых торгов будут заниматься в основном юридические лица, ведущие лесное хозяйство, подчиненные Министерству лесного хозяйства (т.е. лесхозы) и их деревообрабатывающие производства. Кроме того, такое право предоставят юрлицам УД Президента, Министерства образования, НАН Беларуси, уголовно-исполнительной системы и ЛТП МВД, юрлицам, осуществляющим строительство и содержание автомобильных дорог, прокладку путей к лесосекам и пр. А еще - физическим лицам при уборке захламленности леса, но только для личного потребления.

Сегодня это право также предоставлено юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории средних, малых городских поселений, сельской местности, с целью собственного производства и потребления, а также субъектам малого предпринимательства вне зависимости от места нахождения (жительства), осуществляющим переработку и поставку продукции из древесины на экспорт. Эту категорию из документа планируется исключить.

Фактически для них возможность вырубки на корню останется в крайне усеченном варианте - при проведении т.н. «прочих рубок», которые упоминаются в Лесном кодексе. Это случаи, при которых древесина на корню может реализовываться «прочим лесопользователям» для осуществления вывозки древесины. Например, подготовительные работы, включающие рубку леса на участках лесного фонда, где предусмотрено возведение временных объектов, необходимых для осуществления лесопользования и т.д. На такие работы, связанные с рубкой леса вне лесосеки, организациям и ИП выдается лесорубочный билет.

Существенные изменения предлагается ввести при использовании древесины из так называемых «фондов облисполкома». В Минлесхозе отмечают, что на протяжении ряда лет в стране наблюдается недоосвоение объемов реализации древесины на корню, выделяемой по заявкам облисполкомов. Так, за 2021 год освоение такой лесосеки составило 77% (отпущено 1618,6 тыс. куб.м), в 2020 году - 76,2%, в 2019-м - 50,1%. В целом за 2019-2021 гг. недоосвоение составило 1802,3 тыс. куб. м или 32,5% от выделенных объемов.

Поэтому планируется установить квоты распределения древесины из этих фондов вне биржевых торгов разным категориям потребителей. Так, организациям с численностью инвалидов не менее 50%, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области похоронного дела, для изготовления продукции, цены на которую регулируются областными исполнительными комитетами и юридическим лицам и ИП, зарегистрированным в Республике Беларусь с местом нахождения на территории районов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, должно выделяться 5% заготовленной древесины от расчетной лесосеки.

Еще 10% «фонда облисполкомов» предлагается направить на обеспечение физических лиц в деловой древесине для строительства (реконструкции) капитального и текущего ремонта жилых домов и хозяйственных построек. Им такая древесина также будет выделяться вне биржевых торгов, но на жестких условиях: в ограниченных объемах, согласно проекту или расчету требуемого количества и строго для собственного употребления.

Можно отметить также изменение сроков рассмотрения заявок на реализацию заготовленной древесины (деловой и дров) гражданам. Сейчас действует немного странная система, в соответствии с которой физическому лицу для получения древесины в следующем году необходимо подать заявку до 1 июня текущего года. Таким образом, минимальный срок получения древесины гражданами составляет 7 месяцев, а максимальный - более 1,5 года. Эта система не работает - признают в Минлесхозе, потому что оценить потребности в объемах заранее людям сложно. Теперь предлагается установить единый срок рассмотрения заявок от физических лиц - 3 месяца.

Проект Указа Президента Республики Беларусь «Об изменении Указов Президента Республики Беларусь» (вопросы выработки механизмов реализации древесины) опубликован на страничке Правового форума Беларуси.

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