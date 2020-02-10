В Беларуси не хватает мощностей по переработке низкокачественной древесины

Президент поручил оказать содействие частному бизнесу в создании таких производств.

С точки зрения количественных показателей, у белорусского лесного хозяйства, как и у отечественной деревообработки, все в порядке. По данным статистики, за последнее 10-летие заготовка древесины в стране почти удвоилась. Если в 2000-х она составляла 13-15 млн куб. м в год, то в 2018-м достигла 28,5 млн куб. м. Но, как говорится, есть нюансы…

Проблема в том, что эффективно освоить имеющиеся сырьевые ресурсы лесоперерабатывающая промышленность Беларуси пока не готова. С переработкой и реализацией высококачественной древесины сложностей практически нет. А вот с низкокачественной - балансовой, технологической и дровяной, которая образуется в процессе лесозаготовки, - их более чем достаточно. До сих пор мощности белорусских предприятий не позволяют ее перерабатывать в полном объеме.

На это уже в текущем году несколько раз (!) обращал внимание Президент Беларуси. Например, 21 августа, во время рабочей поездки в Ивьевский район Гродненской области Александр Лукашенко в качестве возможного направления назвал развитие производства топливных пеллет:

- Главное - есть рынок. Берут с руками и ногами. Это мы еще такие: нам давай природный газ, который будет стоить завтра больше, чем сегодня, давай нам нефть, дизельное топливо, бензин или электричество (оно тоже недешево). А это (низкокачественное сырье - прим. ред.) под ногами пропадает. Это экологически чистое топливо.

При этом Глава государства призвал активнее развивать пеллетные производства не только на государственных предприятиях, но и поручил оказать содействие в развитии деревообработки частному бизнесу.

- Очень много непереработанного леса! Надо мотивировать людей заниматься деревообработкой. Активнее там, где у нас есть сырье, привлекать их. Не просто: «вы там, ипэшники, создавайте что-то». Надо им помогать, - подчеркнул Президент.

Вероятно, в ближайшее время на ситуацию c низкокачественной древесиной положительно повлияет и пуск завода сульфатной беленой целлюлозы Светлогорского ЦКК, который практически готов к вводу в промышленную эксплуатацию. В ближайшее время предприятие заработает на полную мощность, и сможет частично перерабатывать древесное сырье.

Подробнее о ситуации в лесной промышленности и деревообработке - читайте в статье А. Алесина «Лес рубят - щепки в дело» в печатной версии журнала «Директор» №12/2019.

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