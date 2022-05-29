Готовятся изменения в сфере торговли и общественного питания

В законодательство могут внести поправки, несколько упрощающие бизнес, с целью его унификации с требованиями, принятыми в России.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь вынесло на общественное обсуждение проект Закона «Об изменении законов по вопросам торговли и общественного питания». Он опубликован на сайте Правового форума Беларуси, а его обсуждение продлится до 27 мая 2022 г.

Как сообщается в обосновании к законопроекту, основной целью его разработки является унификация требований к организации и осуществлению торговой деятельности в Беларуси и Российской Федерации в соответствии с согласованной в прошлом году Союзной программой. Кроме того, авторы документа рассчитывают, что его принятие создаст дополнительные условия для развития интернет-торговли.

Из наиболее резонансных предложений, заложенных в законопроект, можно выделить, например, исключение из законодательства понятия «крупный магазин» и предъявляемых к таким магазинам дополнительных требований. Предлагается также отменить необходимость согласования с местными исполнительными и распорядительными органами режима работы торговых объектов после 23.00 и до 7.00 для торговых центров, рынков, торговых объектов и объектов общественного питания, за исключением тех, где продается алкоголь. Могут также быть отменены требования для сетевых организаций общественного питания.

Из действующего Закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания» предлагается исключить такую меру государственного регулирования, как установление требований к заключению и исполнению договоров поставки товаров между субъектом общественного питания и поставщиком. При этом одновременно может быть исключен запрет на введение государственными органами и юридическими лицами ограничений продажи отдельных видов товаров.

Планируется запретить установление в договорах, предусматривающих поставки продовольственных товаров, условий о возмещении затрат, связанных с утилизацией или уничтожением непроданной продукции. А также - принуждение к включению в договора условия о возврате нереализованного товара, срок годности (хранения) которого составляет свыше 30 дней.

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