Стало известно, какие отрасли экономики сработали в 2021 году успешнее всего

Самая высокая рентабельность зафиксирована в финансовой сфере, лесной и деревообрабатывающей промышленности, в операциях с недвижимостью и ИТ-секторе.

Наша статистика, к сожалению, работает неспешно, поэтому пока достоверно известны финансовые итоги деятельности компаний только за 11 месяцев. Но и они дают достаточно непротиворечивую информацию о том, кому сегодня в белорусской экономике «жить хорошо». Конечно все относительно, и тем не менее, эти данные могут помочь компаниям скорректировать свою деятельность. Проще говоря, подскажут - где сейчас искать более или менее платежеспособных клиентов.

По данным Белстата, в целом ситуация с рентабельностью продаж в белорусской экономике не блестящая. Средний показатель за 11 месяцев 2021-го по стране - всего 8,4%. И это притом, что по сравнению с 2020 годом средняя рентабельность в стране выросла на 0,5 п.п.! Медианная же рентабельность, учитывающая разрыв между самыми успешными бизнесами и убыточными, вообще оказалась ниже 5%. Доля нерентабельных (<0%) и низкорентабельных (0-5%) компаний в общей массе составляет 54,5%. В аутсайдерах в прошлом году оказались: водный транспорт (-9,7%), услуги по временному проживанию и питанию, т.е. гостинично-ресторанный бизнес (+1,3%), розничная торговля (+1,7%) и даже оптовая торговля (+2,7%).

Тем важнее на этом фоне - знать тех клиентов, у которых дела идут получше. За 11 месяцев 2021 года самую высокую среднюю рентабельность продаж среди отраслей экономики показали: финансовая и страховая деятельность (31,7%), лесоводство и лесозаготовки (29,3%), операции с недвижимым имуществом (22,2%), а также информация и связь (20,5%).

Лидерами по росту рентабельности к 2020 году стали: ожидаемо - лесоводство и лесозаготовки (+12,6 п.п.), неожиданно - воздушный транспорт (+8,8 п.п.), а также горнодобывающая промышленность (+6,2 п.п.). По доле предприятий с рентабельностью 30% и выше в Беларуси в прошлом году лидировала опять же лесная отрасль (47,3%), второе место занимала финансовая и страховая деятельность (30% высокорентабельных организаций). Любопытно, что в 2021 году статорганы не выявили ни одного крупного и среднего предприятия с рентабельностью 30% или выше в горнодобывающей промышленности, коммунальном хозяйстве, на водном и воздушном транспорте, в почтовой и курьерской деятельности.

Источник: banki24.by

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