Финансовое положение предприятий улучшилось. Узнали - почему

Сыграло несколько факторов: «эффект низкой базы» 2020 года, оживление на основных экспортных рынках, а также рост кредитной поддержки.

Судя по официальной статистике, в I полугодии 2021 г. финансовое положение белорусских предприятий улучшилось. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг за январь-май 2021 г. составила 121,2 млрд. рублей. По сравнению с I полугодием 2020 г. она увеличилась на 25,1% в номинальном и на 8,6% в реальном выражении. Прибыль от реализации сложилась в объеме 9,4 млрд рублей, что в номинальном выражении на 24,9% больше, чем за январь-май 2020 г.

Эти данные приводятся в свежем аналитическом обозрении Национального банка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь». Там также отмечается, что доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий (с рентабельностью от 0 до 5%) в январе-мае 2021 г. составила 56,1%, что ниже, чем в январе-мае 2020 г. А доля предприятий, рентабельность продаж которых превышает 20%, составила 12,1%.

Убыточными за первые 5 месяцев года были 1 261 организации (19% от общего количества) против 1 297 (19,6%) за аналогичный период прошлого года. Сумма чистого убытка в среднем на одну убыточную организацию по республике составила 0,6 млн рублей (в январе-мае 2020-го - 3,1 млн).

Доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий в 2020-2021 гг.

Источник: данные Белстата

Тем не менее, анализируя данные, собранные специалистами Нацбанка, можно понять, что не все пока благополучно в реальном секторе экономики. И не только «эффект низкой базы» 2020 года и благоприятные условия на основных экспортных рынках (о чем мы писали ранее), стали причиной видимого улучшения ситуации. Во многом это связано с ростом кредитной поддержки предприятий.

Во-первых, рентабельность продаж за январь-май 2021 г. составила в среднем 7,7% - столько же, что и в январе-мае 2020-го. А рентабельность реализованной продукции - вообще снизилась с 9,7% в I полугодии 2020 г. до 9,6%.

Во-вторых, кредиторская задолженность на 1 июня 2021 г. по сравнению с началом года увеличилась на 8,3%, дебиторская задолженность - на 6,2%. При этом просроченная кредиторская задолженность на 1 июня 2021 г. составила 7,6 млрд рублей. По сравнению с 1 января она выросла на 2,2%. Просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 3%. Доля просроченной кредиторской задолженности по-прежнему высока. И хотя (возможно, за счет реструктуризации долгов) она с начала года уменьшилась, но незначительно - с 12,1 до 11,4%. А просроченной «дебиторки» - снизилась с 15,5 до 15%.

Доля организаций, имеющих просроченную задолженность (в процентах к общему числу), также увеличилась. На 1 июня 2021 г. таких оказалось 62,1% (на начало года - 60,8%). Просроченная дебиторская задолженность на 1 июня наблюдалась у 76,9% организаций (на 1 января - у 75,4%).

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