Стал известен размер кредитной задолженности белорусской экономики

Основным заемщиком в корпоративном сегменте является обрабатывающая промышленность. На ее долю приходится более половины выданных в стране кредитов.

Как сообщает статистический бюллетень Национального банка «Кредиты по видам экономической деятельности», по итогам I квартала 2021 г. общий размер задолженности по кредитам, выданным банками юридическим лицам в национальной и иностранной валютах, составил 42 418,1 млн рублей. Для сравнения: год назад эта цифра была на 568,4 млн руб. меньшей.

Основным заемщиком в корпоративном сегменте традиционно является обрабатывающая промышленность. На ее долю на 1 октября приходилось 22 670,4 млн полученных кредитов, то есть более половины от их общего количества, выданного банками. На втором месте с большим отставанием - оптовая и розничная торговля (6 703,7 млн). Вопреки распространенному представлению сельское хозяйство сообща с лесным и рыбным хозяйством (так почему-то формируется наша статистическая отчетность) даже не вошли в тройку лидеров - 2 715,2 млн рублей.

По данным Нацбанка, средняя процентная ставка по новым кредитам для юридических лиц в белорусских рублях в сентябре 2021 г. составила 13,63% и выросла в сравнении с июнем 2021 г. на 0,68 процентного пункта. По новым кредитам, предоставленным юрлицам в валюте, средняя процентная ставка в сентябре 2021 г. составила 6,4%, что на 0,8 процентного пункта выше ставки, сложившейся в июне 2021 г. Напомним, что ранее просроченная кредиторская задолженность в стране оценивалась Белстатом в 8,1 млрд руб., что составляло 16,7% от общего объема кредиторской задолженности.

В III квартале 2021 г. Национальный банк отмечал дальнейшее ужесточение условий кредитования представителей бизнеса. Но даже на фоне роста ставок и новых требований банков к заемщикам, в корпоративном сегменте наблюдался рост спроса на многие кредитные продукты. По результатам ежеквартального мониторинга условий банковского кредитования Главное управление регулирования банковских операций Национального банка считает, что «в IV квартале 2021 г., согласно оценке банков, темп ужесточения условий кредитования в иностранной валюте снизится, а условия кредитования в белорусских рублях смягчатся».

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