Насколько закредитована белорусская экономика?

Темпы роста кредитования реального сектора снижаются. Но высокая доля валютных кредитов и большой объем просроченной задолженности являются факторами риска.

В последнее время в Беларуси наблюдается замедление темпов роста кредитования предприятий. Так, с начала 2018 г. и по 1 июня 2019 г. прирост объема кредитов составил 7,22%. По сравнению с началом 2019 г. этот показатель практически не изменился. Положительные тенденции наблюдались в динамике просроченной задолженности по кредитам предприятий. Если в начале 2018 г. доля просроченной задолженности в общем объеме равнялась 6,3%, то к началу 2019-го она снизилась до 5,1%.

- Несмотря на относительную стабильную ситуацию с задолженностью по банковским кредитам, их структура требует дальнейшего совершенствования , - отмечает заместитель административного директора по развитию Центра экономических исследований «БЕРОК» Анастасия Лузгина. - Прежде всего, это касается валюты заимствований. До сих пор наиболее предпочтительными у корпоративных клиентов остаются кредиты в иностранной валюте. На 1 июня 2019 г. доля инвалютных кредитов в совокупном объеме составила 62,7%. И хотя этот показатель постепенно снижается, процесс идет медленно. Обращает на себя внимание также тот факт, что предприятия государственной формы собственности имеют большую долю кредитов в иностранной валюте, чем частный сектор.

Еще одним фактором риска, по мнению эксперта, является достаточно высокий уровень просроченной кредиторской и дебиторской задолженности.

- В настоящее время кредиты и займы составляют около 60% суммарной задолженности предприятий и организаций. Оставшиеся 40% - это кредиторская задолженность. В сравнении с совокупным уровнем просроченных кредитов и займов предприятий и организаций (4%) размер просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 мая 2019 г. был значительно выше. Он составил 17,3% кредиторской задолженности или 74,6% совокупной просроченной задолженности предприятий и организаций. При этом основная часть просроченной кредиторской задолженности относится к внутренним обязательствам. Примерно аналогичная ситуация с дебиторской задолженностью, 20,6% которой относится к просроченной, - констатирует А. Лузгина.

Доля кредитов в иностранной валюте государственных коммерческих предприятий и частного сектора

Источник: Данные Национального банка Республики Беларусь

Полностью об этом читайте в статье А. Лузгиной «Инструмент для развития бизнеса может стать проблемой» в печатной версии журнала «Директор» №7/2019.

Ссылки по теме:

Альтернативные варианты финансирования экономики

Что не так с кредитным портфелем?