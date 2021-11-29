Частным и иностранным страховщикам добавят возможностей

Минфин Беларуси разработал проект нового закона «О страховой деятельности». Что планируется изменить?

Страхование является одним из самых консервативных видов финансовой деятельности, а в Беларуси - особенно. На нашем рынке до сих пор сохраняется много ограничений, введенных еще на этапе его становления, которые уже давно не защищают рынок, а скорее тормозят его развитие. Поэтому авторы законопроекта постарались сделать его более современным, учитывающим не только специфику Беларуси, но и мировые тренды в области страхования. Получилось, по мнению специалистов, очень осторожно и половинчато, но даже в таком виде документ может стать шагом вперед.

Выравнивание условий для частных и госкомпаний

Самое важное изменение: частным страховщикам планируется разрешить заключать договоры страхования с государственными юридическими лицами, а также с хозяйственными обществами с долей государства в уставном фонде. В том числе по видам страхования, относящимся к страхованию жизни. Но при этом сохраняются ограничения.

Во-первых, «в целях минимизации рисков появления злоупотреблений» предлагается сохранить действующие в настоящее время требования в отношении участия страховых посредников при заключении таких договоров. То есть получается, что от имени страховой компании при заключении договоров с госпредприятиями должен выступать ее официальный сотрудник. Во-вторых, страховать риски, связанные с операциями, проводимыми за счет средств госбюджета всех уровней, по-прежнему смогут только госкомпании (их, к слову сегодня 8 - ровно половина от действующих на рынке).

Еще одно позитивное нововведение касается выплат из гарантийных фондов. До сих пор государство гарантировало страховые выплаты по страхованию жизни и обязательному страхованию только в том случае, если договоры были заключены с государственными страховыми компаниями. Сейчас эти гарантии предлагается распространить на всех участников рынка, если они, конечно, перечисляли средства в гарантийные фонды.

Иностранные страховые компании на рынке

Долгие годы для иностранного капитала на страховом рынке действовала квота в размере 30% совокупного УФ всех страховых организаций, зарегистрированных на территории Республики Беларусь. На практике даже в лучшие годы эта цифра не превышала 6%. Поэтому авторы законопроекта предлагают ее полностью убрать и таким образом открыть иностранному капиталу доступ на рынок.

Второе «либеральное» изменение: допустить страховые организации-резиденты, являющиеся «дочками» иностранных компаний или зависимыми по отношению к ним хозяйственными обществами, к заключению договоров страхования жизни с юридическими лицами. В настоящее время такие компании могут заключать договоры страхования только с гражданами.

Уставные фонды страховых компаний

Законопроект предлагает установить следующие минимальные размеры УФ страховых организаций:

11 млн бел. руб. - для страховщиков, осуществляющих виды страхования, относящиеся либо не относящиеся к страхованию жизни;

16,5 млн бел. руб. - для страховщиков, осуществляющих виды обязательного страхования, и (или) виды страхования, не относящиеся к страхованию жизни, по которым страхователями выступают Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы, государственные органы, государственные юридические лица, а также хозяйственные общества, принадлежащие государству;

22 млн бел. руб. - для страховщиков, осуществляющих исключительно перестраховочную деятельность.

Важно: в случае принятия закона, страховые организации и страховые брокеры смогут обеспечивать минимальный уставный фонд не только денежными средствами на счетах в банках, но и иными активами. Например, государственными ценными бумагами, ценными бумагами Национального банка, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и др. Это позволит диверсифицировать риски, связанные с размещением денежных средств на счетах в банке, оптимизировать расходы страховщиков и брокеров, повысить уровень доходности вкладываемых средств исходя из текущей ситуации развития фондового рынка, структуры инвестиционного портфеля.

Новый вид страхования и другие нововведения

Законопроектом вводится новая форма страхования - «вмененное». Суть в том, что иногда согласно нормам законодательства юридические лица и ИП обязаны страховать свою ответственность на случай причинения вреда при осуществлении ими хозяйственной деятельности. То есть страхование это в принципе добровольное (в зарубежной практике оно и считается просто одним из видов добровольного страхования), но без него не обойтись.

В Беларуси предложили выделить вмененное страхование в отдельный вид наравне с добровольным и обязательным. При этом условия такого страхования и страховые тарифы будут самостоятельно определяться страховщиком, а клиент сможет выбрать наиболее приемлемые и выгодные. В проект закона включена классификация видов страхования, причем, компаниям предоставлена возможность сочетать различные объекты в одном виде страхования и, соответственно, формировать комплексные страховые продукты.

Законопроектом предусмотрены и другие нововведения. Например, в нем закреплены полномочия Белорусского бюро по транспортному страхованию, прописаны формы корпоративного управления и др.

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