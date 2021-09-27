Правительство анонсировало пенсионную реформу

Точнее не совсем реформу, а «гибридную модель» - внедрение в существующую солидарную пенсионную систему элементов добровольного страхования.

В эфире СТВ министр труда и соцзащиты Ирина Костевич анонсировала новый механизм добровольного накопительного страхования пенсий. Он предусмотрен в проекте Указа, который, как сообщается, в целом одобрен и может быть подписан в ближайшей перспективе.

О чем идет речь? Предполагается, что при сохранении действующей солидарной пенсионной системы (когда работающие де-факто своими перечислениями оплачивают выплату пенсий) появится дополнительный механизм добровольного пенсионного страхования. А именно: работники смогут вносить дополнительный взнос в сумме до 10% от заработка. В пределах 3% от заработка работодатель должен будет вносить солидарный взнос на счет работника в том же размере.

То есть: если работник внесет от 1 до 3%, то столько же внесет и работодатель. Если работник внесет большую сумму, работодатель все равно внесет 3%. При этом, по словам министра, финансовая нагрузка на предприятия не увеличится, так как делать такие взносы на счета работников они будут из сумм, которые должны быть уплачены в ФСЗН. Важное нововведение: накопительная часть пенсии должна капитализироваться и наследоваться!

Очевидно, что при широком использовании такой системы Фонд соцзащиты потеряет значительные суммы, если, конечно, эти дополнительные взносы не будут направляться туда же, куда обычно, - т.е. в бюджет ФСЗН. Но тогда в чем смысл реформы? Или же эти разрывы будет компенсировать бюджет? Кроме того, в министерстве не поясняют - каким именно образом дополнительные пенсионные взносы будут защищены от инфляции. И если речь идет о капитализации, то какие проценты предусмотрены за пользование этими деньгами со стороны государства?

По словам министра, сегодня в программах добровольного накопительного страхования пенсий участвуют около 5% занятых в экономике. Между тем, действующая пенсионная система требует больших затрат. Например, в 2021-м на эти цели будет направлено около 15 млрд рублей. В сентябре средняя пенсия в стране составила 545 рублей.

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