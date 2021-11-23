Стали известны результаты работы страховых компаний за 9 месяцев 2021 г.

Объем собранных взносов вырос более чем на 20%. При этом доля Белгосстраха на рынке превышает 45%.

Как сообщает Министерство финансов, за 9 месяцев 2021 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 1 319,7 млн рублей. Темп роста объема страховых взносов за 9 месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. составил 120,3%. В рублевом эквиваленте страховой бизнес в этом году демонстрирует хорошую динамику. Даже с учетом примерно 10%-ной инфляции, если удастся сохранить темпы до конца года, это будет очень неплохим показателем. Особенно на фоне результатов прошлого года, когда в валюте рынок потерял 6,5%.

Положительным фактором можно считать и рост доли добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов. За 9 месяцев 2021 года взносы по добровольному страхованию составили 880,6 млн рублей, а их удельный вес в общей сумме - 66,7%. Это больше, чем за 9 месяцев 2020 года (63,3%). В структуре взносов по добровольным видам на долю личного страхования приходится 41,5%, имущественного страхования - 50,2%, страхования ответственности - 5,8%, комплексного страхования - 2,5%.

По обязательным видам страхования страховые взносы за 9 месяцев 2021 года составили 439,1 млн рублей. Из них на личное страхование приходится 42,9%, имущественное - 5,8%, страхование ответственности - 51,3%. Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения по итогам января-сентября в целом по республике составили 768,8 млн рублей. Из них на долю добровольных видов страхования приходится 511,3 млн рублей (66,5%), обязательных - 257,5 млн рублей (33,5%). Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за 9 месяцев 2021 года составил 58,3% (за 9 месяцев 2020 года - 52,7%).

Спецификой белорусского рынка страховых услуг является большая доля госсектора и одной компании в частности. На сегодня, по данным Белорусской ассоциации страховщиков (БАС), в стране 16 действующих страховых организаций. При этом на долю крупнейшего государственного страховщика (Белгосстрах) приходится более 45% собираемых взносов. А если не брать в расчет показатели Белорусской национальной перестраховочной организации и двух компаний, занимающихся исключительно страхованием жизни, то эта цифра окажется выше 50%.

Еще одно важное событие для страхового рынка, которое произошло в III квартале связано как раз с перестрахованием. Мы уже писали, что одним из пунктов введенных Евросоюзом против Беларуси секторальных санкций является запрет на страхование и перестрахование белорусского правительства, государственных органов и агентств компаниями стран ЕС. В прошлом году Белорусская национальная перестраховочная организация передала в перестрахование зарубежным партнерам обязательства на общую сумму около 34,7 млн рублей в эквиваленте.

С учетом возможных санкционных ограничений 10 сентября 2021 г. в Беларуси был подписан Указ №338 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», который принципиально переформатировал модель перестрахования на рынке. Основным изменением стало требование осуществлять перестрахование обязательств внутри страны. А именно: в Белорусской национальной перестраховочной организации или в страховой организации Республики Беларусь, которая имеет собственный капитал в размере не менее 25 млн белорусских рублей.

И только если это по каким-то причинам окажется невозможным, то перестрахование обязательств полностью или частично может осуществляться в иностранной страховой организации. При этом последняя должна быть включена Министерством финансов в реестр иностранных страховых (перестраховочных) организаций, с которыми страховые организации Республики Беларусь вправе заключать договоры перестрахования. А ее рейтинг, присвоенный международным рейтинговым агентством, не должен быть ниже суверенного рейтинга Республики Беларусь.

Еще одно условие касается финансовых вопросов. Во-первых, тариф перестрахования иностранной компании не должен превышать тариф, предложенный государственной перестраховочной организацией или любой другой белорусской компанией. Во-вторых, размер вознаграждения, который может быть получен перестрахователем от иностранной страховой организации, не должен быть ниже размера вознаграждения, предлагаемого государственной перестраховочной организацией или другим белорусским перестраховщиком.

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