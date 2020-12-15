Рынок страхования в Беларуси просел на 6,5%

Об этом рассказала генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков (БАС) Ирина МЕРЗЛЯКОВА.

- Если проанализировать основные показатели страховых компаний по итогам 9 месяцев текущего года в долларах США, то падение рынка в целом составляет около 6,5%. Причем в III квартале ситуация заметно улучшилась, потому что когда летом мы подводили итоги первого полугодия, падение рынка составляло порядка 15%.

Больше всего в результате пандемии пострадал частный страховой бизнес. У частных компаний, которые занимаются традиционными видами страхования (как мы говорим, «не жизни»), по итогам 9 месяцев падение оценивается в среднем в 14%. Для сравнения: потери государственных страховщиков (также за исключением страхования жизни) составляют в среднем 6,6%. Что касается компаний, занимающихся страхованием жизни, то у них не было снижения практически совсем. Можно сказать, что они «вышли в ноль».

Если говорить о бизнесе конкретных компаний, то минусуют в этом году практически все страховщики за исключением двух компаний. Но опять же нужно отметить, что основные потери были зафиксированы в первом полугодии, а точнее - во II квартале этого года. Сейчас ситуация несколько выравнивается.

Меньшие потери государственных страховщиков по сравнению с частными объясняются, в первую очередь наличием в их портфелях обязательных видов страхования. Например, они занимаются «автогражданкой», где взносы номинированы в евро. Это обеспечивает относительно стабильный денежный поток. Кроме того, у них более широкий доступ к страхованию предприятий государственной формы собственности.

А частные компании работают на достаточно узком рынке. У многих из них в портфеле более 70% составляют либо КАСКО, либо банкострахование - в основном это страхование, связанное с выдачей кредитов. Но автострахование в связи с уменьшением продаж автомобилей сейчас значительно просело, кредитование также сократилось. Тем не менее, в целом результаты работы страхового бизнеса по итогам 9 месяцев нельзя назвать катастрофой. С учетом сложившейся ситуации их можно считать вполне нормальными. Если сравнить их с результатами страховщиков в соседних странах, то окажется, что наш рынок находится в общем тренде. А где-то ситуация даже намного хуже, чем у нас.

По отдельным видам страхования данные пока есть только по итогам первого полугодия. Есть три вида страхования, которые сильнее всего минусовали в это время и, вероятно, будут минусовать еще. Во-первых - это страхование выезжающих за границу. Здесь взносы в белорусских рублях упали примерно на 50%. Во-вторых - страхование «зеленая карта». Там сокращение продаж полисов оценивается в пределах 30-40%. И в третьих - это банкострахование, где «минус» составляет также около 50%.

Что в плюсе? По первому полугодию - это ДМС (добровольное медицинское страхование) и КАСКО. Добровольное медицинское страхование у нас прирастает уже несколько лет, а для КАСКО был благоприятный период, так как весной довольно активно шли продажи новых автомобилей.

Николай ЗАГОРСКИЙ

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