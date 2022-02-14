За прошлый год страховой рынок вырос на 12%

Особенно активный рост наблюдается в сегменте добровольного страхования. Уровень выплат в общей сумме страховых взносов тоже увеличился почти на 9%.

Минфин опубликовал основные показатели белорусского рынка страхования. Оказалось, что за 2021 год страховые организации Республики Беларусь собрали взносов по прямому страхованию и сострахованию на общую сумму 1 696,7 млн рублей. Темп роста рынка по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 112,3%. И на нем по-прежнему доминирует крупнейший государственный страховщик (Белгосстрах) с долей почти в 45%.

Любопытно, что за прошлый год значительно вырос сегмент добровольного страхования. По таким видам за январь-декабрь 2021 года страховые взносы составили 1 108,1 млн рублей, что на 167,8 млн руб. больше, чем в 2020 г. Страховые взносы по обязательным видам страхования составили 588,6 млн руб. (+18,6 млн к 2020 году). В результате удельный вес добровольных видов страхования вырос на 3% и составляет теперь 65,3% в общей сумме страховых взносов (в 2020 г. - 62,3%).

Впрочем, выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения также значительно увеличились. За 2021 год в целом по стране они составили 1 065,1 млн рублей, что на 250,4 млн больше, чем в 2020 г. А уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов увеличился почти на 9%, составив 62,8% (в 2020 году - 53,9%).

ТОП-5 страховых компаний по сумме собранных страховых взносов (руб.)

Белгосстрах 763 514 195 ЗАСО «Белнефтестрах» 140 402 389 ЗАСО «Промтрансинвест» 139 414 828 ЗАСО «ТАСК» 108 099 991 «Белэксимгарант» 100 489 680

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