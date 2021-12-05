Легкая промышленность: рост производства на фоне кадрового голода

Совет концерна «Беллегпром» обсудил итоги работы отрасли за III квартал 2021 года, а также отметил ряд накопившихся проблем.

Заседание Совета состоялось в Витебском государственном технологическом университете, что довольно символично, поскольку кадровая проблема сегодня является, пожалуй, одной из главных в легкой промышленности.

Легпром уже давно испытывает острый недостаток кадров. Причем, не хватает практически всех специалистов - швей, обувщиков, кожевенников, текстильщиков… Средний возраст работников в отрасли растет год от года, и она почти не пополняется молодыми сотрудниками, так как набор в учебные заведения по данным специальностям постоянно снижается. Одним словом, представителям предприятий и концерна было что обсудить.

В связи с этим руководитель концерна Татьяна Лугина отметила: «Витебский государственный технологический университет - кузница кадров для нашей отрасли. Мы сегодня услышали, что есть ряд серьезных вопросов как по набору молодых людей на специальности легкой промышленности, так и по их дальнейшему трудоустройству. Считаю, что необходимо создать рабочую группу, которая четко определит механизм взаимодействия учреждений образования и предприятий отрасли с целью реализации эффективной кадровой политики».

Самое удивительное, что при всем этом отечественная легкая промышленность в 2021 году демонстрирует неплохую динамику. За 9 месяцев предприятиями концерна произведено продукции на сумму почти 500 млн долларов - рост составил 110,4% к соответствующему периоду прошлого года. Почти в два раза выросла чистая прибыль и составила 78,2 млн руб., а рентабельность продаж - 9,7%. Запасы готовой продукции снизились на 28,8 млн рублей.

Более 68% произведенной продукции экспортировано в 52 страны мира на сумму 332 млн долл. с ростом 121,5%. Например, поставки на внешние рынки по льняным тканям выросли на 13,8 млн долл., чулочно-носочным изделиям - на 7,9 млн, корсетным изделиям - на 6,5 млн, коврам - на 5,8 млн, синтетическим пряжам - на 3,9 млн долларов. В целом положительное сальдо внешней торговли составило 102 млн долларов.

Еще одной темой для обсуждения стала тема развития промышленного туризма на предприятиях легкой промышленности. Представители ряда предприятий поделились наработками в этой сфере, свои соображения также высказала представитель Министерства спорта и туризма. В концерне считают, что эта деятельность могла бы не только приносить заводам определенный доход, но и популяризировать профессии, необходимые белорусскому легпрому.

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