Беллегпром опять пытается спасти БПХО от банкротства

Долги преследуют Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение уже много лет. Поставлена задача: частично переориентировать производство, чтобы снизить зависимость от поставок хлопка.

29 марта на предприятии прошло совещание с участием вице-премьера правительства Юрия Назарова, председателя Брестского облисполкома Юрия Шулейко, председателя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной и представителей Банка развития. В очередной раз обсуждался вопрос: что делать с одним из гигантов текстильной промышленности?

В 2013-20215 гг. на объединении завершилась модернизация производства. Всего было введено в эксплуатацию 207 единиц нового оборудования, приобретенных за счет кредитных средств, и даже построен собственный энергоисточник - мини-ТЭЦ мощностью 4,8 МВт. Установка прядильных машин последнего поколения позволила увеличить производительность труда более чем в два раза, а закупка современных ткацких станков дала возможность освоить выпуск новых конкурентоспособных видов тканей с различными видами отделок. Предприятие сместило акцент с производства полуфабриката на выпуск высокорентабельных готовых изделий - коллекций постельного и столового белья, а также других видов домашнего текстиля.

Однако, с реалиями рынка в БПХО не справились. В 2017 году это ОАО (ныне на 100% принадлежащее государству) понесло убыток, составивший почти 16,8 млн рублей. В соответствии с Указом №465 от 28.12.2017 года предприятию были предоставлены беспрецедентные финансовые льготы. В 2019-м по постановлению Совмина №76 БПХО снова списали часть процентов по кредитам, на этот год ситуация повторилась (постановление правительства №101 от 23 февраля).

Частично предприятию списывали долги через допэмиссии акций в пользу государства, но результат оставался прежним. «Ситуация, в которой оказался коллектив БПХО, непростая. По итогам 2021 года текстильщики снизили объемы промышленного производства и сработали с отрицательным финансовым результатом. Средняя заработная плата приблизилась к 800 рублей. Не дает повода для оптимизма и начало 2022 года», - отмечают в профильном концерне.

Как считают в Беллегпроме и правительстве, во многом проблема предприятия (где, кстати, трудятся боле 1 300 человек) заключается в сырьевой базе.

- Изначально хлопчатобумажное объединение было рассчитано на переработку хлопка для всего Союза, - прокомментировал Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси, курирующий легкую промышленность. - Сейчас основное сырье выросло в цене наполовину, кроме того, выпуск хлопчатобумажных тканей наладили у себя многие предприятия Узбекистана - основного поставщика хлопка, и конкурировать стало еще труднее. Да еще на стабильную работу текстильщиков повлияла ситуация с санкциями. Барановичское хлопчатобумажное объединение оказалось одним из немногих производителей республики, кто не выполнил условия государственной поддержки... На данный момент ясно одно: надо уйти от переработки только одного хлопка, изменить сегмент деятельности. Рассматривается возможность использования смесовых тканей, которые производит «Могилевхимволокно».

Спорить с этим трудно. Странно только, что вопросами реструктуризации производства (планируется и оптимизация численности работающих, и сокращение излишних площадей) и изменением ассортимента БПХО озаботились только сейчас. Ведь наверняка уже давно было очевидно, что постельное белье - позиция высококонкурентная. Еще до появления новых мощностей в Узбекистане, белорусам приходилось конкурировать с традиционными мировыми производителями этой продукции из Турции, Индии, Пакистана, Бангладеш, России… Сейчас, когда финансовое положение предприятия стало хронически убыточным, а у правительства намного меньше ресурсов для его поддержки, чем несколько лет назад, освоить новые виды сырья и изменить ассортимент будет намного сложнее.

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