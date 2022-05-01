Беллегпром рассчитывает на преференции на российском рынке

Предприятия концерна хотят переориентировать часть экспортных поставок в регионы России. Но там им придется столкнуться с жесткой конкуренцией.

Весной белорусская легкая промышленность столкнулась с необходимостью замещения прекратившегося экспорта в Украину, который оценивался в начале года примерно в 18% в общем объеме внешних поставок. В этой ситуации концерн «Беллегпром» поставил перед предприятиями отрасли задачу выхода на новые рынки. Приоритетными рассматриваются страны бывшего Союза - Узбекистан, Армения, Азербайджан. И особенно, Казахстан и Российская Федерация, - заявила председатель концерна Татьяна Лугина.

Причем, самым перспективным направлением расширения экспорта в концерне считают восточные регионы России - от Урала до Владивостока, несмотря на существенную конкуренцию на этой территории. В Беларуси считают, что российские оптовики и торговля будут видеть в наших производителях более надежного партнера, чем компании Турции, Узбекистана или Китая. Кроме того, Беллегпром рассчитывает получить некоторые преференции в свете интеграционных процессов между двумя странами.

В концерне также рассказали, что из-за санкций ряд белорусских фабрик, особенно те, кто работает с критическим импортом, были вынуждены снизить загрузку мощностей в связи с сокращением поставок полиамидных нитей и химии для отделочных и прядильных производств. Эта продукция практически не производится на постсоветском пространстве и ранее закупалась в Европе. Сейчас предприятия меняют логистику ввоза этих материалов на Китай, но это потребует времени. А значит, объемы производства в отрасли на какое-то время сократятся, есть риск также роста цен на готовую продукцию.

В прошлом году предприятия концерна «Беллегпром» увеличили экспорт почти на 20% до более чем 462 млн долларов. Белорусская продукция поставлялась в 53 страны мира.

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