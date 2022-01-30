ЕАБР провел опрос, чтобы узнать - как бизнес относится к интеграции

Оказалось, что большинство компаний одобряют действия своих правительств по сближению экономик в рамках ЕАЭС. А самым распространенным бизнесом на евразийском пространстве является торговля.

В рамках проекта «Интеграционный бизнес-барометр ЕАБР» Евразийский Банк Развития опросил представителей крупного и среднего бизнеса из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность на территории ЕАЭС и СНГ. В опросе, проходившем осенью 2021 г., приняли участие 337 компаний. Основной целью при этом было: выяснить отношение бизнеса к процессам евразийской экономической интеграции и к расширению сотрудничества на пространстве ЕАЭС и СНГ.

Главный вывод оказался в общем ожидаемым: большинство опрошенных компаний (73%) считают, что евразийская интеграция облегчает ведение бизнеса на территории входящих в Союз государств. Для кого-то - значительно, для других - в некоторой степени. Так заявили 79% опрошенных компаний из Казахстана, 78% - из Беларуси, 75% - из России и Армении, 60% - из Кыргызстана. Многие компании даже указали на то, что получали прямую поддержку от ЕАЭС и его институтов. В частности, консультации и помощь в решении отдельных проблем - например, при разногласиях с таможенными или налоговыми органами в ходе оформления экспорта. Больше всего таких «счастливчиков» оказалось в Казахстане и России - соответственно 29 и 25% опрошенных.

Доля бизнесов, получивших какую-либо поддержку от ЕАЭС и его институтов (в % от числа ответивших в каждой стране)

Но в целом представители бизнеса считают, что институты ЕАЭС могли бы не только оказывать информационную и консультационную поддержку, но и активнее способствовать развитию международного сотрудничества и расширению экспорта. Например, путем различных видов финансирования, упрощения таможенных процедур и уменьшения пошлин, а также облегчения бюрократической и налоговой нагрузки.

По отзывам компаний из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, при ведении внешнеэкономической деятельности в ЕАЭС и регионе СНГ они чаще всего сталкивались с барьерами в торговле. Помимо технических проблем (таких, как маркировка, этикетирование, сертификация и т.д.), сложностей таможенного оформления и специфики местных санитарных норм, респонденты чаще прочих называли: высокую конкуренцию, а также различные местные ограничения в сбыте товаров и финансировании деятельности.

Проблемные аспекты деятельности ЕАЭС (в % от числа опрошенных, указавших на наличие беспокоящих факторов)

Среди опрошенных банком предприятий более 80% имеют либо партнеров, либо клиентов в странах ЕАЭС. При этом основной вид их деятельности на данной территории - торговля. Ее упомянули свыше 90% опрошенных. Вторым по популярности видом бизнеса является промышленное производство, но его упоминают примерно в два раза реже. А самой популярной формой выхода на рынки союзных стран является партнерство с местными компаниями (в среднем около 64%). В Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане также распространена практика создания совместных предприятий.

Приоритеты сотрудничества компаний на евразийском пространстве (в % от числа ответивших в каждой стране)

Исходя из преимущественно торговой направленности «межевразийского» бизнеса, большинство компаний интересует самый большой в регионе рынок - российский. Россия в принципе является приоритетным партнером для компаний из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана во всех сферах - инвестициях, науке, технологиях, промышленном производстве и др. Именно Россию указали в качестве наиболее привлекательного партнера от 70 до 100% опрошенных компаний из этих стран.

Еще одно направление, которое интересует компании из стран ЕАЭС с точки зрения перспектив для бизнеса - дальнейшее расширение зон свободной торговли Союза с другими странами. Особенно - с Китаем, Турцией, Узбекистаном е ЕС.

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