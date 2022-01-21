Стали известны предварительные итоги работы экономики ЕАЭС в 2021 году

Главные выводы: достигнут допандемийный уровень, общий ВВП Союза увеличится на 4,1%, наблюдается положительная динамика во взаимной и внешней торговле.

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийского экономического союза Сергей Глазьев представил на заседании Коллегии ЕЭК предварительные итоги экономического развития стран-членов ЕАЭС в 2021 году. По его словам, союзная экономика в целом достигла допандемийного уровня, а ВВП ЕАЭС по итогам прошлого года вырастет на 4,1%.

«Наблюдается положительная динамика во взаимной торговле, - отметил министр. - При сохранении тенденций восьми месяцев текущего года объем внешней торговли (увеличился на 38,5%) может достичь 500 млрд долларов - максимального значения с 2015 года, а объем взаимной торговли (прирост за 8 месяцев - 31,3%) - превысить 70 млрд долл., что является новым максимальным историческим значением».

При этом С.Глазьев обратил внимание на то, что прирост ВВП оказался меньшим, чем было установлено Основными ориентирами макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2021-2022 годы. Цель - обеспечить рост на уровне 4,5-5,5% - не была достигнута, что связано, прежде всего, с недостатком инвестиций и слабой производственной кооперацией в рамках Союза.

Серьезной проблемой, по мнению министра, является сохраняющийся значительный разрыв между странами в уровнях доходов на душу населения. Его невозможно преодолеть без выхода экономики ЕАЭС на целевые (это значит - выше среднемировых значений) показатели роста. Пока же, как отмечают в ЕЭК, реализуется инерционный сценарий, не предполагающий существенных прорывов, хотя все предпосылки для опережающего развития в Союзе имеются. Это - и свободные производственные мощности, и трудовые ресурсы, и технологические заделы и компетенции в индустриях, составляющих ключевые направления развития нового технологического уклада.

Поэтому, в целях выравнивания уровней доходов ЕЭК предложено активизировать инвестиционную политику для содействия экономическому росту в «отстающих» странах, а также выработать согласованные цели и приоритеты политики сближения национальных экономик. Эти вопросы планируется обсудить в начале 2022 года на совещании уполномоченных органов государств Союза.

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