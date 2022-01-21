Страны ЕАЭС ограничат вывоз лесоматериалов

Коллегия Евразийской экономической комиссии установила нулевую квоту на вывоз необработанных и грубо обработанных лесоматериалов, а также топливной древесины.

Решение ЕЭК вводит на всей территории ЕАЭС единую меру нетарифного регулирования - жесткое ограничение экспорта в отношении отдельных видов лесоматериалов под кодами 4401, 4403 и 4407 ТН ВЭД ЕАЭС. А именно - необработанных и грубо обработанных лесоматериалов, а также топливной древесины.

«Мера предусматривает нулевую квоту на вывоз данных товаров из всех стран Евразийского экономического союза и установлена на бессрочной основе», - говорится в сообщении торгового блока ЕЭК. Также сообщается, что данное решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

В настоящее время в Казахстане и Кыргызстане в отношении отдельных видов лесоматериалов уже применяются односторонние запреты на вывоз. В Беларуси и России установлены ставки вывозных таможенных пошлин. Кроме того, в России с января 2022 года вводятся повышенные ставки вывозных таможенных пошлин на древесину с влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см. Установлен практически полный запрет на экспорт необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород - ее вывоз возможен только в исключительных случаях. В отношении топливной древесины в РФ сейчас действует экспортная пошлина в размере 5-10% от таможенной стоимости.

«Коллегия продолжает работу по унификации применяемых на национальном уровне односторонних мер по регулированию вывоза отдельных видов продукции», - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, подчеркнув, что лесоматериалы включены в перечень товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка ЕАЭС.

В этом году на фоне дефицита и роста цен на древесину на мировом рынке белорусские экспортеры значительно увеличили экспорт как лесоматериалов, так и готовых изделий из древесины. Так, концерн «Беллесбумпром экспортировал по итогам 9 месяцев текущего года только в страны Евразийского экономического союза своей продукции на 263 млн долларов, что превышает объемы аналогичного периода 2020 г. на 48,6%. Причем, в общем объеме экспорта предприятий концерна рынок ЕАЭС занимает только 33,4%.

Товарная структура поставляемой в ЕАЭС продукции белорусской деревообработки охватывает более 15 групп товаров из древесины, целлюлозы, бумаги и картона. Основная доля приходится на мебель и различные древесные плиты (30% и 31% в структуре экспорта), на бумагу и картон (17,7%), а также целлюлозу - 12,5%. Стабильным спросом в странах ЕАЭС пользуются продукты лесохимии (канифоль, скипидар, смолы, масла и прочее), фанера, деревянные конструкции, окна, двери, обои, спички и прочие изделия из древесины.

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