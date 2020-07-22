Стоит ли ожидать либерализации торговли лесопродукцией в Беларуси?

По мнению генерального директора Республиканской лесопромышленной ассоциации (РЛПА) Валерия АЛЕКСАНДРОВИЧА, лесники должны выращивать лес, а его заготовкой и переработкой могут заниматься коммерческие организации.

- Валерий Мустафович, вы уже не первый год выступаете критиком обязательных продаж лесопродукции через биржу. Что не устраивает и каковы ваши предложения?

- Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) никогда не станет эффективным рыночным инструментом, если участников торгов загонять на нее административной плетью. Особенно это актуально в отношении частного бизнеса.

Сторонники обязательных биржевых торгов аргументируют свою позицию тем, что такой подход исключает продажи продукции на экспорт по заниженным ценам. Но, во-первых, ни один частник не станет продавать ниже рыночной стоимости. Во-вторых, если есть подозрения в продажах через аффилированных лиц с целью ухода от налогов, то хочется напомнить, что в Беларуси принято законодательство о трансфертном ценообразовании, призванное остановить недобросовестных субъектов.

В частности, в Налоговом кодексе появилась гл. 11 «Принципы определения цены на товары (работы, услуги), имущественные права для целей налогообложения». Так что лучше использовать широко распространенный в мире метод ценового контроля, чем пытаться искусственно регулировать товарный рынок.

Необходимо также учитывать, что зарубежные покупатели в основном работают по прямым договорам, в рамках которых с определенными поставщиками четко оговариваются технические характеристики продукции, качество, объемы, сроки и цены поставок. Продавать через биржу на таких условиях почти невозможно, так как торгуемая на этой площадке продукция рассчитана на неопределенный круг покупателей.

Приемлемой косвенной мерой, позволяющей стимулировать торги, на наш взгляд, должна стать обязательная регистрация на БУТБ всех внебиржевых экспортных сделок. Такая норма стимулировала бы интерес экспортеров ко всему ее электронному информационному ресурсу.

- А при каких условиях можно достичь баланса интересов в доступе к древесине? До сих пор приоритетное обеспечение крупных переработчиков, преимущественно государственной формы собственности, создавало определенные перекосы на рынке.

- РЛПА рассчитывает, что заявленный переход на обеспечение госпереработчиков по прямым договорам в объемах 4,2 - 4,5 млн куб. м исключит необходимость проведения для них отдельной сессии годовых биржевых торгов, на которые допустят всех субъектов хозяйствования.

Сегодня вопросы равного доступа к ресурсам решены не в должной мере по целому ряду сырьевых позиций. Поэтому мы, конечно, будем об этом говорить на заседаниях рабочей группы в Минэкономики…

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

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