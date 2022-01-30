Введен «особый порядок» регулирования цен на некоторые продукты питания

На этот раз ограничения коснутся импортных овощей и фруктов, а также твердых и полутвердых сыров отечественного производства.

По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь в рамках постановления правительства от 23 февраля 2021 г. №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости» определен особый порядок установления цен на ряд продуктов.

А именно: цены будут регулироваться на импортируемые свежие овощи и фрукты - капусту белокочанную, лук репчатый, свеклу, морковь, картофель и яблоки. Причем, не на все, а на те, которые до 1 января 2022 г. не ввозились в Республику Беларусь, а также на производимые в нашей стране твердые и полутвердые сыры. Новый порядок установления цен на вступает в силу с 20 января 2022 г.

Как сообщается, отпускные цены импортеров на овощи и фрукты, отпускные цены белорусских производителей сыров, а также цены реализации на указанные товары субъектами хозяйствования, осуществляющими оптовую и (или) розничную торговлю, формируются с учетом ограничений, установленных в соответствии с постановлением МАРТ от 21 декабря 2021 г. №79. Напомним, что данным документом устанавливается предельный максимальный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на социально значимые товары, а также предельные максимальные надбавки импортера на такие товары.

По мнению ряда представителей торговли, вероятно, эти ограничения связаны с вступлением в силу в этом году «контрсанкций», ограничивающих импорт в Беларусь ряда наименований продовольственных товаров. Можно предположить, что правительство пытается не допустить роста цен на аналогичную продукцию в связи с уменьшением ее предложения на рынке.

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