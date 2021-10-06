Инфляционные ожидания снизились, но белорусы предпочитают наличные

«Ощущаемая» инфляция в Беларуси с июня по сентябрь снизилась с 14,6 до 13,8%. Но население по-прежнему хранит деньги в валюте и избегает больших покупок.

По данным Национального банка, инфляционные ожидания населения Беларуси в сентябре 2021 г. также снизились - до 13,3% после 14,7% в июне. Из положительных тенденций можно также отметить рост доверия к банковским депозитам - 12,1% против 10,2% в июне. Предпочтение белорусскому рублю в сбережениях также отдают чуть больше граждан. Чем три месяца назад - 21,5% против 17,2%.

Однако, несмотря на определенные положительные тенденции, уровень доверия к национальной валюте и способности правительства удержать инфляцию по-прежнему низкий. Так, 64,2% считают, что цены будут расти нынешними темпами, а 20,4% уверены, что инфляция ускорится. 74,2% полагают, что сейчас не лучшее время для покупок в кредит, а около 64% - что вообще для любых крупных покупок. Количество тех, кто предпочитает сберегать деньги в наличной форме, хотя и уменьшилось с 36,4% до 34,5%, продолжает оставаться высоким. Ну, и выбор для сбережений СКВ (78,5%) это подтверждает.

Аналитики ЕАБР считают, что «повышенные ожидания являются одним из ключевых факторов ускорения роста потребительских цен в текущем году и несут риски закрепления инфляции на уровнях, превышающих цель Национального банка». По оценкам экспертов банка, «с учетом снижения урожая зерна вероятность превышения инфляцией 10% в сентябре является высокой. При реализации такого сценария нельзя исключать повышения ставки рефинансирования в текущем году».

Оценка благоприятности времени для крупных покупок

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