Изменилось ценообразование на товары и услуги, регулируемые государством

25 августа вступила в силу новая Инструкция о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов).

Теперь цены и тарифы на товары и услуги, регулируемые государством, должны формироваться согласно инструкции, которую Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило постановлением №55 от 6 августа 2021 года. В этом документе появился ряд принципиальных изменений, которые субъектам хозяйствования нужно принимать во внимание.

Так, например, документ дополнен пунктом, где прописан порядок применения оптовой скидки. А именно: оптовики, которые приобрели товар у производителей или импортеров с оптовой скидкой и планируют реализовать его через собственные торговые точки, должны уменьшить торговую надбавку к отпускной цене на размер полученной ранее оптовой скидки.

Разумным можно назвать изменение по установлению розничной торговой надбавки в случае, если товар приобретен у оптовика по цене ниже, чем отпускные цены производителя. В этом случае торговая надбавка плюсуется к цене, установленной оптовиком. Ранее независимо от условий и цены приобретения торговая надбавка применялась к отпускной цене производителя или импортера.

Кроме того, оптовые компании, получившие товар, цены на который регулируются государством, в счет возмещения дебиторской задолженности, могут продавать его по цене ниже, чем у производителя, но не ниже установленных предельных минимальных цен. Изменился также порядок округления цен и ценообразования реимпортированных товаров.

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