Цены на стройматериалы для дорожного хозяйства будут регулироваться

Предельный норматив рентабельности для производителей - 12%, максимальная надбавка для оптовиков и импортеров - 10%.

Вступило в силу и официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь №57 от 10 декабря 2020 г. «О регулировании цен (тарифов) на строительные материалы, изделия, конструкции, услуги в дорожном хозяйстве».

Этим документом установлен предельный норматив рентабельности на производимые и реализуемые на территории Беларуси юрлицами и ИП строительные материалы, изделия, конструкции, услуги в дорожном хозяйстве. В частности, при строительстве и содержании автодорог, мостов и тоннелей, полностью или частично финансируемых за счет средств республиканского или местных бюджетов, он определен в размере 12% к плановой себестоимости.

Что касается импортеров: постановлением предусмотрено, что отпускные цены на товары, ввезенные в страну, определяются исходя из контрактной цены, расходов по импорту (таможенных сборов и пошлин, процентов по кредитам, займам, гарантиям), расходов на страхование груза, транспортных и иных расходов, связанных с выполнением установленных законодательством требований при выпуске товаров в свободное обращение.

При этом предельная оптовая надбавка к отпускным ценам, формируемым производителями и импортерами, должна быть установлена в размере 10%, независимо от количества посредников в цепочке поставок.

Одновременно со вступлением в силу постановления №57, утратило силу ранее актуальное постановление Минтранса от 19 декабря 2014 г. №45 «О регулировании цен на строительные материалы, изделия, конструкции, используемые при строительстве и содержании автомобильных дорог, мостов и тоннелей».

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