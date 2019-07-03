Трансфертное ценообразование: как избежать проблем с налоговыми органами

Открыть «дочку» за рубежом часто проще и выгоднее, чем работать напрямую с иностранными контрагентами.

Причины работы белорусских компаний через иностранных взаимозависимых лиц могут быть разными. Не секрет, что некоторые делают это с целью выведения прибыли из Беларуси. Поэтому подобные схемы постоянно являются объектом повышенного внимания со стороны налоговых органов.

Но в большинстве случаев организация экспорта через взаимозависимого дистрибьютора (т.е. через «дочку» за рубежом) связана с реальной необходимостью, так как позволяет увеличить объемы продаж и повысить общую эффективность предприятия. Грамотная работа с трансфертными ценами и эффективная структура группы компаний могут существенно снизить общую налоговую нагрузку и максимизировать доходы ее собственников.

- Многие компании, осуществляющие поставки на экспорт, сталкиваются с тем, что иностранные контрагенты готовы брать товар на реализацию, но не согласны его закупать. Учитывая нормы белорусского законодательства, касающиеся сроков завершения внешнеторговых операций и сложности с продлением этих сроков, зачастую действительно проще открыть дочернюю компанию в другом государстве , - поясняет Екатерина Осипова, эксперт в области трансфертного ценообразования компании «Грант Торнтон». - Вот тут и возникает самый проблемный вопрос: как грамотно распределить прибыль между дистрибьютором и производственной компанией? Ведь уже на этапе планирования необходимо понимать, что на поступления в виде налогов с прибыли от такой сделки будут претендовать налоговые органы двух стран. Так как контроль за трансфертным ценообразованием (ТЦО) сейчас осуществляется практически повсеместно, прибыль должна распределяться так, чтобы избежать претензий от стран, чьими резидентами являются участники сделки.

Как известно, одной из основных проблем ТЦО также является корректность обоснования цены сделки. Ранее, согласно формальному прочтению Налогового Кодекса, при невозможности сравнения цен и необходимости оценить рентабельность, нужно было использовать только аналогичные показатели белорусских плательщиков. Это создавало массу проблем.

- Но с 2019 г. правила контроля за трансфертным ценообразованием в Беларуси существенно изменились, - рассказывает эксперт. - Одним из позитивных изменений, например, является официальное введение понятия «анализируемая сторона», что соответствует мировой практике. Теперь в качестве анализируемой стороны официально разрешено выбирать не только белорусского плательщика, но и иностранного резидента. Это изменение увеличивает шансы получить реальное экономическое обоснование цены, которое устроит налоговые органы обоих участников сделки. Но все равно такие расчеты требуют очень серьезной квалификации и доступа к специализированным базам данных.

Полностью статью Е. Осиповой «Подводные камни» трансфертного ценообразования» читайте в печатной версии журнала «Директор» №5/2019.

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