Более 40 наименований стройматериалов попали под регулирование цен

Ограничения распространяются на оптовые поставки строительных товаров, произведенных в Беларуси, либо ввезенных на ее территорию.

Регулирование цен на ряд товаров, которые применяются в строительстве и при производстве строительных материалов введено в Беларуси сроком до 1 января 2023 года. Это предусмотрено постановлением Совмина №447 от 6 июля 2022 года. Осуществлять непосредственное руководство этим процессом будет Минстройархитектуры, которое в 10-дневный срок должно разработать соответствующий нормативно-правовой акт.

В перечень строительных товаров, производимых (ввозимых) и реализуемых на внутреннем рынке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, цены на которые будут регулироваться, вошло свыше 40 наименований: необработанная древесина; гравий, калька; щебень или камень дробленый, используемый в качестве заполнителя бетона, балластного слоя автомобильных и железных дорог и для аналогичных целей; битум и асфальт природные; битумы твердые и горные породы, содержащие асфальтовый битум; кирпичи, плитки и строительные изделия из обожженной глины; алюминий и многое другое.

Кроме материалов в перечень также вошла сантехника и плиты, которыми комплектуется возводимое жилье. В постановлении говорится, что его действие не распространяется на субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю. То есть, сдерживать цены будут, прежде всего, при строительстве объектов.

В прошлом году постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь №57 от 10 декабря 2020 г. «О регулировании цен (тарифов) на строительные материалы, изделия, конструкции, услуги в дорожном хозяйстве» было введено регулирование цен на стройматериалы при строительстве и ремонте дорог. В частности, предельный норматив рентабельности для производителей был установлен в размере 12%, а максимальная надбавка для оптовиков и импортеров - 10%.

Ссылки по теме:

Цены на стройматериалы для дорожного хозяйства будут регулироваться

Государство будет стимулировать строительство арендного жилья