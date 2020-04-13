Парадокс: количество проверок уменьшилось, а контроль - усилился

Экономист Леонид Фридкин - о том, как создать эффективную фискальную систему из того, что сейчас есть в Беларуси и можно ли ее унифицировать с российской.

- Леонид Борисович, как либерализация отечественной экономики отразилась на налоговой системе?

- Начнем с того, что в Беларуси процесс либерализации достаточно условный, так как почти не затрагивает отношения собственности. При этом меры по улучшению налогового законодательства в основном носили характер исправления прежних перегибов. В последние 8 лет сложилась устойчивая модель фискальной системы, основные налоги отработаны и остаются в неприкосновенности.

Важная особенность белорусской налоговой системы - наличие множества особых режимов. Если в целом фискальная нагрузка по официальным данным составляет 26%, по информации МВФ - почти 42%, то надо иметь в виду, что распределяется она крайне неравномерно.

Например, у нас имеются упрощенная система налогообложения, особый порядок взимания налогов в ПВТ, индустриальном парке «Великий камень», СЭЗ, при производстве сельхозпродукции, торговле в сельской местности, для самозанятых и т.д. Получается, что те, кто работает в некоторых секторах и даже на территориях, как, например, в Оршанском районе - платят гораздо меньше налогов и пользуются рядом дополнительных преференций.

Такая неравномерность не позволяет обеспечить стабильность и справедливость налоговой системы. И пока она остается в таком состоянии, говорить о либерализации некорректно.

- Расскажите подробнее об основных изменениях в налоговом законодательстве.

- Главные перемены двух последних лет касались налогового администрирования: введено множество электронных сервисов. Изменились некоторые полномочия и права контролирующих органов при проведении проверок. Это позволило, с одной стороны, сократить количество проверок с выездом к субъектам хозяйствования, а с другой - также существенно усилило контроль.

Справка «Директора»

По оценке МВФ, налоговая нагрузка в Беларуси с учетом социальных отчислений составляет 41,7% ВВП, в РФ - 33,3%. В рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса 2019» по налогообложению наша страна занимает 99-е место, Россия - 53-е. В частности, налоговая нагрузка на прибыль в Беларуси - 53,3%, в РФ - 46,3%. У нас тратят 184 ч в год на подготовку, подачу отчетности и уплату налогов, в России - 168 ч.

Сегодня с помощью фискальных программ кассовых аппаратов и камерального контроля, маркировки товаров, электронных счетов-фактур по НДС можно контролировать большой объем информации о деятельности предприятий и принимать решения о точечных целевых проверках, а также о требованиях доплаты налогов по результатам мониторинга. Так что сокращение количества проверок «уравновешивается» дистанционным контролем и другими мерами.

Кроме того, отменен ряд устаревших требований, которые не только нагружали субъекты хозяйствования, но и затрудняли жизнь контролирующим органам. Например, проверки в основном проводятся за 5 последних лет. Это, конечно, облегчение для бизнеса - за дела давно минувших дней не накажут и не оштрафуют, однако здесь есть два важных нюанса.

Во-первых, по указанию вышестоящих органов могут проверить деятельность компании за любой период. А, во-вторых, сделать это даже за последнее 5-летие в целом сложно. Вот и задумайтесь, чего здесь больше: облегчения работы бизнеса или избавления налоговиков от необходимости работать со старыми бухгалтерскими документами? Как посмотреть.

По официальным данным, фискальная нагрузка в Беларуси составляет 26%, а по информации МВФ - почти 42%.

Много лет субъекты хозяйствования добивались снижения налоговой нагрузки. Но этого не произошло. Правда, были внесены некоторые изменения в методологию исчисления налогов, облегчающие жизнь предпринимателям, но кардинально ситуацию с изъятием денег у бизнеса это не изменило.

Зато у контролирующих органов появились новые возможности. После отмены скандально известного Указа № 488, который позволял по формальным признакам наказывать субъекты хозяйствования, появились более эффективные, но и более сложные инструменты. Пока они не очень широко применяются. Контролирующие органы в них еще сами не разобрались. Речь идет о п. 4 ст. 33 НК и правилах трансфертного ценообразования, которые в новой редакции Налогового кодекса усовершенствованы и выделены в отдельную главу.

Стоит отметить, что это только часть мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов, которые сегодня принимаются в мире. В этом плане Беларусь еще существенно отстает от стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР), России и Казахстана. С одной стороны, это и хорошо, если власти не торопятся, чтобы не напрягать бизнес. С другой - внедрить все новшества достаточно сложно, особенно в такой экономике как белорусская. На это потребуются многие годы.

- Насколько, на ваш взгляд, комфортно иностранным компаниям работать на нашем рынке?

- Изменения, которых сегодня добиваются страны ОСЭР в рамках плана по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS), у нас пока не появились. Это создает своеобразный комфорт для иностранных компаний в Беларуси.

В Беларуси тратят 184 часа в год на подготовку, подачу отчетности и уплату налогов, а в России - 168 ч.

Возможно, это прозвучит неожиданно, но им легче работать у нас, чем в России и Евросоюзе, где гайки закручиваются 15-ю пунктами плана BEPS. И пока у нас не внедряются законодательно нормы, позволяющие облагать налогами контролируемые зарубежные компании, а также ограничивать возможности злоупотребления нормами соглашений об устранении двойного налогообложения, иностранцы могут чувствовать себя достаточно комфортно. Некоторые получают здесь в индивидуальном порядке льготы, которых им бы нигде не дали. К сожалению, это тоже отличительная особенность: у нас порой пытаются завлечь зарубежных инвесторов «точечными» преференциями, надеясь, что они компенсируют институциональные недостатки.

Некоторых иностранцев привлекает и то, что Беларусь не подписала глобальное соглашение об автоматическом обмене налоговой и финансовой информацией. У нас, конечно, есть некоторые валютные ограничения, услуги цифровых компаний облагаются НДС, имеются офшорный сбор и налог на доходы нерезидентов. Но это гораздо меньшая проблема для них, чем раскрытие информации о всей деятельности в мире, в том числе на нашей территории.

- Что может дать Беларуси унификация налогового законодательства с Россией?

- Смотря что под этим понимать. При унификации надо исходить не только из ставок налоговой базы, но и из различий в структуре экономики и уровне развития институтов.

Во-первых, Беларусь - небольшое унитарное государство с двухуровневым формированием бюджета. В России действует трехуровневая система, причем субъекты федерации имеют довольно обширные полномочия: могут менять ставки местных налогов, вводить льготы, инвестиционные вычеты.

У нас и в РФ ставки подоходного налога, НДС, налога на прибыль практически одинаковы. Унифицировать ставки акцизов для Беларуси нежелательно, потому что более низкие дают преимущества отечественному алкогольному и табачному бизнесу. Но в России значительная часть бюджета наполняется за счет нефтегазовых доходов. Получается, что у соседей без них налоговые платежи составляют около 24%. У нас при отсутствии таких доходов вся фискальная нагрузка - 26%. Несправедливо.

Налоговая нагрузка на прибыль в нашей стране - 53,3%, в РФ - 46,3%.

Деликатный вопрос: как быть с особыми режимами налогообложения? Если после унификации они в Беларуси исчезнут, то сектора существующие только благодаря льготам, такие как ПВТ, либо могут развалиться, либо им будет сложно работать. В случае с «Великим камнем», где льготы установлены до 2049 г., отказ от них разрушит все планы привлечения китайских инвестиций. Еще более сложный вопрос: сохранятся ли в случае унификации возможности Президента Беларуси на установление налоговых льгот? Если нет, то это будет серьезнейшим поражением в правах.

В то же время некоторые аспекты российского налогообложения очень бы понравились белорусскому бизнесу. Например, правила упрощенного налогообложения, льготы по дивидендам, инвестиционные вычеты многим покажутся более привлекательными. Методология исчисления НДС и налога на прибыль в российском НК проработана гораздо лучше. В целом, в соседней стране сложилась довольно мощная методологическая школа по налогообложению, и это дает им большие преимущества.

Проблема также в том, что российская налоговая система ориентирована на экономику совершенно другого типа - с большой долей сырьевых доходов, федеральным устройством государства и бюджета. Также стоит отметить, что уровень беззакония и коррупции в РФ настолько серьезен, что способен дискредитировать любую унификацию законодательства в опасную меру. Ведь не только в налоговом, но и в гражданском и корпоративном законодательстве РФ есть много преимуществ. Но правоприменительная практика оставляет желать лучшего.

- Леонид Борисович, напоследок поделитесь перспективами развития налоговой системы Беларуси.

- Во-первых, придется продолжить совершенствование налогового администрирования. Конечно, это повлечет усиление контроля, фискальная нагрузка не снизится, но есть шанс, что она станет более равномерной. Во-вторых, постепенно станут пересматривать налоговые льготы. Некоторые из них исключат как неэффективные, нецелесообразные и наносящие урон бюджету.

Алевтина СНЕЖИНА

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