Google проиграла суд в Беларуси

Решение МАРТ о нарушении компанией антимонопольного законодательства оставлено в силе. А Google LLC теперь может грозить штраф от 20 до 100 базовых величин.

Верховный суд Беларуси отказался удовлетворить требования Google LLC признать решение МАРТ о нарушении компанией антимонопольного законодательства недействительным. Согласно сообщению на сайте электронного судопроизводства, решение уже вступило в законную силу, хотя может быть обжаловано в кассационном порядке.

Это неординарное для нашей страны дело началось еще в 2019 году с жалобы, поступившей в антимонопольное ведомство от компании «Яндекс». Как сообщается на сайте министерства, в результате расследования был установлено факт «злоупотребления компанией Google LLC доминирующим положением» на рынке, что является нарушением пункта 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. №94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

По мнению МАРТ, компания Google LLC занимает доминирующее положение со своим магазином приложений Google Play, который распространяется в том числе на территории Республики Беларусь. И предлагает этот магазин приложений производителям смартфонов и планшетов под управлением OC Android для предустановки на их устройства только при выполнении ряда условий. В том числе, связанных с обязательной предустановкой на выпускаемые устройства приложений компании, которые обеспечивают поиск информации, размещение рекламы и приносят доход компании Google LLC.

В ответ в августе 2021 г. Google LLC подала иск к МАРТ, но проиграла дело в Верховном суде. В этих слушаниях в качестве «заинтересованного лица» также участвовал представитель «Яндекса». Адвокат российской компании Антон Новицкий заявил, что Google «ввел ряд антиконкурентных практик», чем обеспечил «преимущество своих продуктов на рынке». По его словам, «эти практики приводят в том числе к тому, что производители мобильных устройств отказываются от сотрудничества с «Яндексом».

Что дальше? По букве закона американская компания теперь обязана устранить выявленные комиссией МАРТ нарушения антимонопольного законодательства. Каким образом - большой вопрос. Отказаться от сотрудничества с производителями устройств в глобальном масштабе ради такого маленького рынка, как Беларусь? Сомнительно.

С другой стороны, в последнее время на Google буквально сыплются подобные штрафы. Так, в 2018 г. Еврокомиссия оштрафовала компанию на 4,35 млрд евро в рамках антимонопольного расследования по обвинениям в злоупотреблении доминирующим положением на рынке интернет-поисковиков. По аналогичному делу в России Google в 2016 г. оштрафовали на 438 млн руб. И пусть штраф, который грозит компании в Беларуси (от 640 до 3,2 тыс. руб.), не идет в сравнение с этими суммами, американскому гиганту рано или поздно придется что-то со всем этим делать.

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