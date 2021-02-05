«Налог на Google» в 2020 году принес в бюджет 47 миллионов

Министр по налогам и сборам сообщил на заседании коллегии МНС о размере полученного так называемого налога на Google – НДС с иностранных организаций, реализующих физлицам услуги в электронной форме.

"В 2020 году поступило Br47 млн, а всего за три года - Br88 млн", - цитирует министра по налогам и сборам Беларуси Сергея Наливайко БелТА.

"Налог на Google" стал действовать в Беларуси с 1 января 2018 года. Глава МНС отметил, что эти поступления растут более чем на 40% в год. За первый год действия налога было уплачено Br15,8 млн.

Все операции - постановка на учет, представление налоговой отчетности, взаимодействие с налоговыми органами - происходят исключительно в электронном виде.

Всего на учете в Беларуси сейчас 87 плательщиков "налога на Google". В их числе Amazon, Apple, Booking.com, Google и Microsoft.